Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương

Nhiều xe cứu thương được điều động sáng 12-4.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ dãy nhà trọ nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (khu vực thuộc quận 12 cũ).

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khi dập tắt lửa, cảnh sát phát hiện 2 người đã tử vong gồm một nam, một nữ.

5 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, thời điểm cháy, khói lửa chỉ bốc lên vừa phải. Thậm chí, một số người dân sống gần bên cũng không biết sự việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động