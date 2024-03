Công Phượng và dàn sao ĐT Việt Nam đội mưa tập luyện ở khung giờ lạ

ĐT Việt Nam ra sân tập luyện ở khung giờ lạ - 20h30 tối nhằm làm quen với giờ thi đấu trong chuyến làm khách của ĐT Indonesia vào ngày 21/3 tới.

Buổi tập tối 14/3 của ĐT Việt Nam diễn ra dưới điều kiện thời tiết bất lợi, trên mặt sân sũng nước.

Đây cũng là buổi tập mà HLV Philippe Troussier có đủ toàn bộ quân số, khi nhóm cầu thủ vừa tham dự loạt trận Cúp Quốc gia ngày 13/3 đã hội quân cùng ĐT Việt Nam

Giống như các đợt hội quân trước, giai đoạn 1-2 ngày đầu là giai đoạn kiểm tra và đánh giá phong độ, thể lực các cầu thủ được triệu tập, nên HLV trưởng Philippe Troussier đã gộp chung lực lượng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam tập luyện cùng nhau.

Ở sân 1, Công Phượng, Thành Chung, Hùng Dũng và nhóm cầu thủ của Hà Nội FC đã hội quân từ ngày 13/3 được chia thành một nhóm, tập luyện chung với các đàn em U23 Việt Nam.

Do đã trải qua các bài test ở buổi tập hôm 13/3, nên nhóm này được HLV Philippe Troussier rèn kỹ hơn các nội dung về phối hợp nhóm, hoạt động với cường độ cao.

Nhà cầm quân người Pháp cũng liên tục có những chỉ dẫn sát sao để các học trò thực hiện chuẩn xác những yêu cầu mà ông và ban huấn luyện đề ra.

Trong khi đó tại sân 2, nhóm cầu thủ vừa hội quân chỉ tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Cedric Roger.

Quang Hải là ngôi sao nổi bật trong nhóm các cầu thủ tập luyện ở sân 2.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mật độ 2 buổi/ngày, trong đó buổi sáng tập gym và buổi chiều rèn đấu pháp.

ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng ngày 19/3 và sẽ có thêm 2 buổi tập tại Jarkarta trước khi bước vào trận lượt đi gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21/3.

Dự kiến tối ngày 18/3, HLV Philippe Troussier sẽ tiến hành chốt danh sách ĐT Việt Nam xuống còn 28 cầu thủ.

Your browser does not support the video tag.

Buổi tập tối 14/3 của ĐT Việt Nam. (Clip: VFF)

Tác giả: PV

Ảnh: VFF

Nguồn tin: Báo VOV