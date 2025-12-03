Công dụng của sả khiến nhiều người bất ngờ

Chống oxy hóa

Sả chứa nhiều hoạt chất như axit chlorogen, isoorientin và swertia japonica - những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Tinh dầu sả có khả năng loại bỏ gốc tự do và hạn chế tổn thương tế bào hiệu quả.

Giảm buồn nôn

Nhờ tính nóng và cay, sả thường xuất hiện trong các loại trà thảo mộc và bài thuốc giúp giảm buồn nôn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Lợi tiểu

Chiết xuất từ sả giúp cơ thể đào thải chất lỏng và natri dư thừa, nhờ đó có tác dụng lợi tiểu tự nhiên.

Giảm đau

Citral - thành phần đặc trưng trong sả, có tác dụng giảm đau và chống viêm. Bệnh nhân viêm khớp bôi tinh dầu sả giảm mức độ đau từ 80% xuống còn 50% sau 30 ngày.

Sả là loại thảo dược mang nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa

Nghiên cứu trên động vật năm 2012 phát hiện sả có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa loét và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Giảm cholesterol

Một số nghiên cứu trên chuột cho thấy, chiết xuất sả giúp giảm cholesterol và mỡ máu, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Giảm căng thẳng

Mùi hương tinh dầu sả có tác dụng làm dịu tinh thần, mức độ lo âu giảm rõ rệt sau khi tiếp xúc với hương sả.

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất như citral, geraniol và D-limonene trong sả có khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư và hỗ trợ cơ thể chuyển hóa các chất gây ung thư.

Hỗ trợ giảm cân

Trà sả giúp tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy tiêu hóa và nhờ tác dụng lợi tiểu, cơ thể giảm bớt tình trạng tích nước, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Lưu ý khi sử dụng sả để đảm bảo an toàn sức khỏe

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, sả cần được sử dụng đúng cách để tránh tác dụng phụ. Người dùng nên rửa sạch sả trước khi chế biến, tránh tồn dư hóa chất hoặc vi khuẩn. Với tinh dầu sả, cần bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Một số nhóm đối tượng nên thận trọng hoặc hạn chế dùng sả:

Không dùng sả để xông hoặc uống khi bị cảm nhiệt, cảm nắng.

Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên lạm dụng sả vì có thể kích thích tử cung.

Người mắc bệnh hô hấp như hen suyễn hoặc COPD không nên uống hoặc ngửi tinh dầu sả.

Tránh dùng tinh dầu sả cho người có da nhạy cảm, vết thương hở hoặc trẻ dưới 7 tuổi.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn