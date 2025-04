Công chiếu bộ phim "Đào, phở và piano" tại Nghệ An

Giải trí

Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/5/2025 tại tỉnh Nghệ An. 3 bộ phim được giới thiệu lần này có: Phim tài liệu "Nét vẽ từ trái tim" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Phim truyện "Vầng trăng thơ ấu" do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất; Phim truyện "Đào, Phở và Piano" do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất.