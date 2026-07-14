Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (bìa phải), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng 2 tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng 2 tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo ngành GD-ĐT.

Theo Phó Thủ tướng, ngành GD-ĐT đang đứng trước những thử thách, kỳ vọng rất lớn. Các chủ trương, chính sách đúng đắn phải được chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong từng nhà trường, từng gia đình, từng lớp học, trong điều kiện làm việc của giáo viên và trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi chủ trương, quyết định của ngành GD-ĐT đều tác động trực tiếp đến hàng chục triệu học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các gia đình; lâu dài hơn là chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo Bộ GD-ĐT chúc mừng 2 tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Trước đó, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 10-7-2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Đoàn Trung Kiên, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 10-7-2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD-ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Phạm Quang Hưng, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê tỉnh Ninh Bình. Ông học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài) của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, lãnh đạo Bộ GD-ĐT hiện nay gồm: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 279/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT. Theo nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT gồm 16 đơn vị, trong đó có 14 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp công lập là Báo Giáo dục và Thời đại, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục.

Tác giả: Lâm Nguyên - Nhung Nguyễn

Nguồn tin: sggp.org.vn