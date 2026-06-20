Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: PHAN THẢO

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là năm thứ hai tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, và là năm đầu tiên tổ chức thi tất cả các khâu của kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là 1.223.776, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. 100% thí sinh đều đã có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Số thí sinh dự thi là 1.213.695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số địa điểm thi là 2.478, tổng số phòng thi là 54.409.

Hiện các tỉnh, thành đang gấp rút để hoàn tất công tác chấm thi. Vào lúc 8 giờ sáng 1-7, thí sinh sẽ biết điểm thi.

Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 17 đến ngày 21-6 thí sinh thực hành đăng ký thử, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân. Thí sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hành các bước.

Đây là bước đăng ký thử giúp thí sinh thao tác và làm quen để chuẩn bị cho đợt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7.

Theo đó, thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện các thao tác như đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân.

Thí sinh theo dõi đáp án các môn tại đây.

Tác giả: Lâm Nguyên

Nguồn tin: sggp.org.vn