Bộ GD-ĐT lên tiếng sau vụ giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ người khẩn cấp

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh minh họa

Thông tin được phát đi sau khi Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo Bộ GD-ĐT, ngày 2/7, Bộ đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang. Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh. Đồng thời, Tổ công tác cũng yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ GD-ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, làm rõ những nghi vấn, bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định; thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, quan điểm của Bộ là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh khách quan, chính xác trên cơ sở các thông tin chính thức do cơ quan có thẩm quyền công bố; tránh suy diễn hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trong thời gian các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, dư luận xôn xao trước sự việc có tới 147 trong tổng số 154 điểm 10 môn Toán của tỉnh thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tương đương hơn 95% số điểm tuyệt đối của địa phương.

Bên cạnh tỷ lệ điểm cao, dữ liệu điểm thi được công khai cũng khiến dư luận chú ý khi xuất hiện một nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh nằm trong cùng một dải liên tiếp, đạt kết quả vượt trội.

Theo thống kê, nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán lên tới 9,58. Trong đó, 299 em đạt từ 9 điểm trở lên và 154 em đạt điểm tuyệt đối.

Ngoài ra, nhiều nhóm thí sinh có số báo danh liền kề cùng đạt điểm 10 môn Toán. Những thống kê này nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội và làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính bất thường của kết quả thi.

Không ít ý kiến cũng đặt vấn đề khi điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang lên tới 9,58, cao hơn đáng kể so với điểm của nhiều trường THPT chuyên có truyền thống mạnh tại Hà Nội, Nghệ An hay Hà Tĩnh.

Đặc biệt, sự thay đổi này càng gây chú ý khi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Tuyên Quang không có bất kỳ thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Việc số lượng điểm tuyệt đối tăng từ 0 lên 154 chỉ sau một năm trở thành tâm điểm của dư luận.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: phunuvietnam.vn