Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thanh Hóa

Sáng 17-9, tại Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự, chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định về công tác cán bộ cho ông Nguyễn Hoài Anh (trái) và ông Nguyễn Hồng Phong

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2-5-1977, quê quán TP Đà Nẵng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (từ 7-2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 2 tân lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979, công tác tại Bộ Công an và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội. Tháng 7-2022, ông nhận quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; tháng 6-2024, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; tháng 1-2025, ông được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc. Trên các cương vị công tác, hai cán bộ được đánh giá luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, 2 cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị 2 cán bộ lãnh đạo mới cùng Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

