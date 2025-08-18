Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Dự và trao quyết định có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thu Hường Ảnh: SGGP

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã công bố các quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thu Hường (sinh năm 1983), chuyên viên chính Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Phương Duy (sinh năm 1982), chuyên viên chính Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Phương DuyẢnh: SGGP

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Huỳnh Thành Đạt chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm; đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: Báo Người lao động