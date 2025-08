Nghệ An: Công bố quyết định về công tác cán bộ

Trong tỉnh

Sáng 02/8/2025, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và các cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.