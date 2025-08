Công an xã Tân Kỳ: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án đột nhập nhà giám đốc công ty trộm tài sản giá trị hơn 02 tỷ đồng

Ngày 5/8/2025, Công an xã Tân Kỳ cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Đình Trung (sinh năm 1992), trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trung là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan tới vụ án đột nhập nhà của giám đốc công ty tại TP. Hồ chí Minh trộm nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 02 tỷ đồng.

Đối tương Trần Đình Trung bị Tổ công tác Công an xã Tân Kỳ bắt giữ

Theo đó cuối năm 2020, Trung được một người bạn cùng quê đang làm tại một công ty ở TP. Hồ Chí Minh là Trần Văn Duy (sinh năm 1990), rủ đột nhập nhà giám đốc công ty của Duy để trộm cắp tài sản, Trung đồng ý. Sau đó Trung cùng Duy và các đồng phạm khác đã đột nhập nhà giám đốc công ty của Duy lấy trộm nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 02 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Đến cuối năm 2023, Duy cùng các đối tượng khác lần lượt bị bắt và đưa ra xét xử, riêng Trần Đình Trung, đối tượng này đã bỏ trốn. Quá trình trốn chạy, Trung không sống cố định mà di chuyển qua nhiều địa phương và làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Sau thời gian theo dõi, Công an xã Tân Kỳ phát hiện Trần Đình Trung đang lẩn trốn ở một nhà trọ tại phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 04/8/2025, Tổ công tác Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ thành công Trần Đình Trung trong sự ngỡ ngàng của đối tượng. Hiện Trần Đình Trung đang được Công an xã Tân Kỳ bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Cao Việt Dũng tại Cơ quan Công an

Trước đó ngày 24/07/2025, tại Xóm Tân Thuận, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Công an xã Tân Kỳ cũng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Cao Việt Dũng (sinh năm 1998), trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó do muốn sử dụng ma túy ngày 24/7/2025, Cao Việt Dũng tìm mua ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch, quá trình đưa về nhà cất giấu, Dũng bị Công an xã Tân Kỳ bắt giữ, tang vật thu giữ 0,290g ma túy. Đối tượng cũng đã được Công an xã Tân Kỳ ban giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn