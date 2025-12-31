Đẫm nước mắt trước tình cảnh của cô giáo bạc mệnh

Ước mơ nghề giáo dang dở

Chị Trần Thị Thương (SN 1982, quê ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (cũ)), nay là xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Từ nhỏ, chị luôn ao ước được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh nên quyết tâm theo học ngành sư phạm.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp, chị Thương nhận công tác tại Trường THCS Long Thành, Tân Thành, Hướng Hóa (cũ), mang theo bao khát vọng của một cô giáo trẻ lần đầu đứng lớp.

Thế nhưng, hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, chỉ sau một thời gian giảng dạy, chị phát hiện mình mắc căn bệnh vảy nến. Bệnh không chỉ gây khó chịu, mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống, quá trình công tác của chị.

Mỗi ngày, chị Thương ngồi ở hành lang bệnh viện miên man suy nghĩ, tiếc nuối về ước mơ nghề giáo dang dở.

Sau quá trình điều trị, chị Thương trở lại dạy học và được chuyển về dạy tại Trường THCS Tân Lập, Hướng Hóa. Nhưng bệnh tật không chịu buông tha, trái lại ngày càng trầm trọng hơn. Những cơn đau kéo dài, làn da bong tróc, cơ thể suy kiệt khiến mỗi ngày đến lớp với chị là một cuộc gắng gượng.

Năm 2009, chị Thương lập gia đình nhưng chưa tròn sáu tháng sau thì căn bệnh tái phát nghiêm trọng. Không đủ nghị lực vượt qua biến cố, người chồng đã bỏ đi, để lại chị một mình đối diện với bệnh tật, sự cô độc và nỗi đau tinh thần khôn nguôi.

Từ đó, cuộc đời chị Thương rẽ sang một ngã tối tăm hơn bao giờ hết. Từ năm 2010, do bệnh tật nên chị đành gác lại giấc mơ đứng trên bục giảng – ước mơ mà chị đã theo đuổi cả tuổi thanh xuân.

Bệnh tật hành hạ tấm thân hao gầy

Suốt hơn mười năm qua, chị Thương đã lặn lội khắp nơi để chạy chữa: từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang đến Huế… Bao nhiêu hy vọng được nhen lên rồi lại vụt tắt.

Căn bệnh vảy nến biến chứng biến cô Thương trở nên tiều tuỵ, hao mòn.

Căn bệnh vảy nến không thuyên giảm mà còn biến chứng nặng nề sang teo cơ. Có thời điểm, chị nằm liệt một chỗ, không thể tự đi lại được. Bệnh tật kéo dài khiến cơ thể chị suy kiệt, gục ngã.

Hiện nay, bệnh của chị Thương đã chuyển sang suy tuyến thượng thận, viêm đa khớp, thoái hóa cột sống, nhiễm khuẩn, đỏ da toàn thân,...

Cơ thể chỉ còn nặng khoảng 35kg, gầy mòn, da đỏ rát, bong tróc, chảy nước, đau đớn đến xót xa.

Gia đình chị vốn đã khó khăn, nay càng kiệt quệ hơn. Cha mẹ già yếu phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị ngày càng lớn, vượt quá khả năng gồng gánh. Trong những lúc cùng quẫn nhất, chị từng rơi vào trầm cảm nặng.

“Thấy bạn bè, đồng nghiệp đi dạy, tôi thấy buồn và tiếc nuối. Ngoại hình tôi xấu xí, phải bỏ dở ước mơ đứng lớp. Có lúc tôi tôi rơi vào trầm cảm, nghĩ mình vô dụng, nhưng rồi vẫn cố gắng gượng dậy làm lụng nuôi sống bản thân để không trở thành gánh nặng”, chị Thương nghẹn ngào chia sẻ.

Hơn 2 tuần qua, chị Thương vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Vũ – Trưởng Khoa Da liễu, đây là trường hợp vảy nến lâu năm, bệnh nặng, suy kiệt toàn thân, rất khó điều trị dứt điểm. Hiện chị đang được tiêm thuốc sinh học – phương pháp điều trị hiện đại nhưng chi phí vô cùng tốn kém.

Mỗi đợt điều trị tấn công kéo dài 5 tuần, tổng chi phí lên đến khoảng 40 triệu đồng – con số quá lớn với hoàn cảnh của chị.

Người bị vảy nến không nguy hiểm đến tính mạng, không lây cho người khác. Tuy nhiên, đây là căn bệnh mãn tính, rất khó có khả năng hồi phục như ban đầu, cần điều trị lâu dài, liên tục.

Chị Thương nằm điều trị ở bệnh viện, cảm thấy bất lực trước số phận éo le của mình.

Nhìn người giáo viên hiền lành ấy chống chọi với bệnh tật suốt hơn hai thập kỷ, ai cũng không khỏi xót xa, nghẹn lòng.

Trong tận cùng đau đớn, chị Thương vẫn kiên cường níu giữ sự sống, chỉ mong có thêm cơ hội được ở bên cha mẹ già – những người đã vì chị mà gồng gánh đến kiệt sức.

Mọi sự giúp đỡ chị Trần Thị Thương xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT59

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn