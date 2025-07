Công an xã Văn Kiều nhanh chóng làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 7C

Ngày 27/7/2025, Công an xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) cho biết, chỉ sau 01 giờ tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều tra làm rõ, triệu tập và bắt giữ nhóm 6 đối tượng cầm gậy đuổi đánh gây thương tích cho người đi đường trên Quốc lộ 7C đoạn đi qua địa bàn xã Văn Kiều.

Theo đó tối 21/7/2025, quá trình di chuyển trên đường quốc lộ 7C qua địa phận xã Văn Kiều, 3 thanh thiếu niên trú xã Văn Kiều bị một nhóm nam thanh niên khác cầm gậy ra chặn xe đuổi đánh gây thương tích cho người và hư hỏng phương tiện di chuyển. Đáng nói nhóm 3 thanh thiếu niên bị đánh cho biết không hề có bất cứ mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng đã đánh mình.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị Công an xã Văn Kiều triệu tập, bắt giữ

Xác định hành vi của các đối tượng mang tính chất côn đồ, gây bức xúc cho các bị hại và quần chúng Nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại đia phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, trong tối 21/7/2025, Công an xã Văn Kiều đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt thành công nhóm 6 đối tượng có hành vi đánh người và làm hư hỏng phương tiện nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tang vật vụ việc thu giữ

Các đối tượng bị triệu tập, bắt giữ cùng trú xã Văn Kiều gồm: Ng.Đ.H. (sinh năm 2007); Ng.V.S. (sinh năm 2007); Ng.V.T. (sinh năm 2007); Ng.V.T. (Sinh năm 2007); Ng.T.N. (sinh năm 2006) và Ng.T.T. (sinh năm 2007). Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác trên mạng xã hội nên 6 đối tượng trên đã hẹn để đánh nhóm đối thủ, tuy nhiên do nhìn nhầm nên đã có hành vi đánh nhầm người.

Hiện, Công an xã Văn Kiều đang củng cổ hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu – Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn