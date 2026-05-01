Công an xã giúp người đàn ông tìm lại thân nhân và danh tính Liệt sĩ sau 45 năm thất lạc

Theo đó, anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN 1981, trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) tìm đến Công an xã Quỳnh Phú nhờ hỗ trợ tìm kiếm thân nhân. Thông tin ban đầu anh cung cấp rất ít ỏi, chỉ nhớ tên bố đẻ của mình là ông Nguyễn Hải Châu và biết gia đình có một bác (anh trai của bố) là Liệt sĩ, nhưng không rõ tên tuổi, quê quán cụ thể.

Công an xã tiến hành rà soát, khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Suốt nhiều năm qua, gia đình anh Thắng đã tự tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hành trình tìm về cội nguồn tưởng chừng rơi vào bế tắc cho đến khi anh tìm đến Công an xã Quỳnh Phú với niềm hy vọng cuối cùng.

Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc trong việc tri ân người có công với cách mạng, Công an xã Quỳnh Phú nhanh chóng vào cuộc, khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời phối hợp rà soát, đối chiếu danh sách Liệt sĩ theo thông tin liên quan đến thân nhân thông qua quá trình thu thập dữ liệu trước đây.

Công an xã thu thập, xác minh thân nhân Liệt sĩ.

Từ dữ liệu ban đầu là tên người bố Nguyễn Hải Châu, Công an xã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, xác minh các mối quan hệ gia đình, qua đó từng bước làm rõ thông tin về người anh trai của ông Châu là Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều.

Việc xác định chính xác danh tính Liệt sĩ và thân nhân liên quan đã giúp kết nối lại thông tin gia đình bị thất lạc suốt hơn 45 năm qua.

Anh Nguyễn Quỳnh Thắng viết thư cảm ơn Công an xã Quỳnh Phú.

Khoảnh khắc thông tin được xác nhận cũng là lúc dâng đầy niềm vui, nỗi xúc động. Sau nhiều năm mong mỏi, gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng đã tìm lại được phần mộ của bố cùng thân nhân, nối lại mạch nguồn gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh - đúng vào dịp 30/4 đầy ý nghĩa.

Công an xã Quỳnh Phú thắp hương tri ân Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an, anh Thắng chia sẻ: “Gia đình tôi gần như không còn hy vọng vì thông tin quá ít. Không ngờ nhờ Công an xã Quỳnh Phú mà chúng tôi có thể tìm lại được người thân, nhất là vào dịp đặc biệt như thế này”.

Tác giả: Xuân Duy - Văn Giáp

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân