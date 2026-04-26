Công An Nghệ An bảo đảm ANTT Chương trình "Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026"

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi” thể hiện khát vọng xây dựng một đô thị du lịch biển ngày càng hiện đại, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế; đồng thời là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh biển Cửa Lò, con người xứ Nghệ, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo và thu hút du khách.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là Chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”, được dàn dựng công phu, mang đậm chiều sâu văn hóa xứ Nghệ.

Chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” gồm 03 chương chính: “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”. Nội dung xuyên suốt tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất biển Cửa Lò.

Ấn tượng với Chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam thủy”

Đến với chương trình, khán giả được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật dàn dựng đa dạng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, từ diễn xướng dân gian, ca cảnh đến các ca khúc trẻ trung, sôi động…do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Tại chương trình, diễn ra Lễ công bố quyết định vinh danh “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” dành cho Cửa Lò và Lễ hội Đền Mai Bảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khép lại đêm khai mạc là màn pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời biển.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Chương trình “Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026”

Để bảo đảm ANTT cho Chương trình “Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026”, Công an tỉnh Nghệ An sớm chủ động ban hành Kế hoạch, tổ chức cuộc họp quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT chương trình khai mạc.

Theo đó, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn chương trình “Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026”.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm ANTT Chương trình “Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026”

Công an Nghệ An huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ, Tổ 373, Công an phường, xã triển khai biện pháp nghiệp vụ, thành lập các tổ công tác bảo vệ, chốt chặn cấm đường, bảo đảm PCCC; phân luồng và tuần tra lưu động, bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực tổ chức buổi lễ và tuyến đường lân cận, phục vụ đại biểu, khách mời và Nhân dân về dự Lễ an toàn, thuận tiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa; tăng cường tổ tuần tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.

Lực lượng cứu hoả sẵn sàng cho mọi tình huống

Ngoài ra, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, văn hoá ứng xử, lễ tiết, tác phong và Điều lệnh CAND trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Tổ Điều lệnh, kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND tại các điểm, chốt và CBCS tham gia thực hiện phương án bảo đảm ANTT Chương trình “Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026”.

Các lực lượng Công an phường, an ninh trật tự tại cơ sở lập rào chắn, chốt chặn cấm đường phục vụ chương trình Khai mạc

Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ

Với sự cuộc quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm cao, Công an Nghệ An đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho Chương trình “Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026” diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn trong lòng Nhân dân và du khách.

Tác giả: Phan Tuyết - Văn Hậu