Công an tỉnh Nghệ An ra quân tuần tra vũ trang, phòng chống thanh, thiếu niên gây rối an ninh trật tự và vi phạm an toàn giao thông

Theo kế hoạch, 06 tổ 373 cấp tỉnh cùng 19 tổ 373 tại 71 xã, phường sẽ triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường, khu dân cư, khu công nghiệp, bến xe, khu vui chơi giải trí và những địa bàn được xác định tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra huy động tối đa quân số, phương tiện; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cùng các hành vi vi phạm trật tự ATGT như chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe… Tất cả hoạt động được thực hiện với tinh thần kiên quyết, đúng người, đúng tội, quán triệt phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đáng chú ý, các tổ 373 bố trí tuần tra theo hình thức luân phiên, không cố định về thời gian và địa điểm, kết hợp tuần tra ban ngày và ban đêm, đảm bảo vừa phòng ngừa, vừa phát hiện và xử lý các vi phạm một cách kịp thời. Song song với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tổ công tác tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác phòng ngừa tội phạm; đồng thời chủ động hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn, kịp thời trả lại tài sản thất lạc cho người dân.

Ngay sau Lễ ra quân, 25 tổ 373 đồng loạt triển khai tuần tra tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm. Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 30 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với tổng số tiền xử phạt gần 40 triệu đồng; đồng thời tạm giữ nhiều môtô và các phương tiện vi phạm khác. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường… Bên cạnh xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng Công an cũng ghi nhận, hướng dẫn, nhắc nhở nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm lần đầu và lỗi ít nghiêm trọng, góp phần giáo dục, răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đợt ra quân lần này sẽ góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để người dân yên tâm lao động, sản xuất, tham gia giao thông và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ duy trì công tác tuần tra thường xuyên, liên tục; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì Nhân dân phục vụ.

