Công an tỉnh Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán số lượng m.a t.úy lớn

Tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong tháng cao điểm phòng chống ma tuý năm 2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đối tượng Hoàng Văn Khánh (sinh năm 1962), trú tại xã Kim Bảng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trước tình hình đó, đơn vị đã xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chuyên án triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng. Đến khoảng 21 giờ ngày 22/06/2026, tại xóm Trường Kỳ, xã Kim Bảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã Hưng Nguyên Nam, Công an xã Kim Bảng đồng chủ trì, phối hợp với Công an phường Vinh Hưng phá thành công chuyên án, bắt quả tang Hoàng Văn Khánh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 02 bánh hêrôin, 01 kg ma túy đá; 200 viên hồng phiến và 01 xe mô tô đã qua sử dụng.

Đối tượng Hoàng Văn Khánh cùng số tang vật tại Cơ quan Công an

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Văn Khánh bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng từng có 1 tiền án liên quan tới tội ma tuý. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việc phá thành công chuyên án là thành tích nổi bật trong tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, tiếp tục khẳng định tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tác giả: Phan Tuyết – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn