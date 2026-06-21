Hai xe lao xuống mương sau va chạm, tài xế dương tính với ma túy

Ngày 20/6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trưa ngày 19/6/2026, tại Km35+300 tỉnh lộ 396, khu vực ngã tư giao với Km2+450 đường tỉnh 392C thuộc thôn Chỉ Trung, xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe tải đi cùng chiều.

Theo thông tin ban đầu, vào 11h33 cùng ngày, xe ô tô con mang BKS 99E-006.xx do N.T.V. (SN 2000, trú tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông trên tỉnh lộ 396 theo hướng từ tỉnh Hưng Yên đi xã Bắc Thanh Miện (trên xe chở theo 1 người).

Khi đi qua khu vực ngã tư khoảng 50m, xe ô tô con bất ngờ va chạm vào phía sau xe tải BKS 34C-158.xx đang di chuyển cùng chiều phía trước. Trên xe tải có 2 người.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện mất lái, lao xuống rạch mương thoát nước bên phải tuyến đường theo hướng lưu thông.

Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô con không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi đến khu vực đường giao nhau.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế N.T.V. dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức An

Nguồn tin: vtv.vn