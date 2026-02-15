Công an phường Trường Vinh liên tiếp phát hiện, xử lý hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 12/02/2026, tại khu vực ngõ 04, đường Hoàng Phan Thái (phường Vinh Phú), Công an phường Trường Vinh kiểm tra hành chính đối với Chu Đình Bình (sinh năm 1977), trú tại khối 16 Nghi Phú, phường Vinh Phú. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 01 túi nilông màu đen bên trong chứa 02 khối hình hộp chữ nhật, nghi là pháo nổ.

Đối tượng Chu Đình Bình và Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận do có nhu cầu sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán nên liên hệ và mua số pháo trên từ Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1985), trú cùng địa bàn, với giá gần 2 triệu đồng.

Từ lời khai của Bình, Công an phường Trường Vinh triệu tập Nguyễn Văn Hùng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Hùng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và tự nguyện giao nộp 15,5 kg pháo nổ.

Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đơn vị phát hiện, bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng về hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 22 kg pháo các loại.

Tác giả: Phạm Thủy – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn