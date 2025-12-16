Công an phường Trường Vinh liên tiếp phá hai vụ án về m.a t.ú.y

Đối tượng Hằng tại cơ quan Công an

Qua nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1989, trú tại khối Trung Đô 7, phường Trường Vinh) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. 22 giờ 00 phút ngày 13/12/2025, Công an phường bắt quả tang đối tượng này về hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật gồm 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và hơn 10g ma túy.

Dụng cụ sử dụng ma túy do đối tượng tự chế

Cùng ngày, Công an phường Trường Vinh và Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, bắt đối tượng Đinh Thanh Long (SN 1980, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, thu giữ hơn 26g ma túy. Đây là đối tượng có nhiều tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, vừa chấp hành án trở về địa phương nhưng không tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội. Hiện Công an phường đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn