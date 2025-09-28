Công an Nghệ An: Trực 100% quân số, bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân phòng, chống bão

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, từ rạng sáng 28/9, gió tại vùng biển Nghệ An tăng lên cấp 8-9, kèm theo mưa rất to, có nơi đặc biệt rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm. Cùng với đó, đây là thời điểm triều cường, nước biển dâng cao, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình đê điều, cơ sở nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển...

Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với cơn bão số 10, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như: Từ 8h sáng 28/9, trực 100% quân số, chuẩn bị phương tiện triển khai các phương án ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”, sẵn sàng có mặt tại các vùng xung yếu, các địa bàn có nguy cơ ngập lụt, lũ quét để chủ động giúp nhân dân phòng, chống bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Nghệ An sẵn sàng các phương án để ứng cứu người dân lúc mưa bão.

Mặt khác, lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an các xã, phường dùng loa truyền thanh cơ sở để kêu gọi, yêu cầu người dân theo dõi sát diễn biến tỉnh hình mưa bão, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống thiên tai, bảo đảm tuyệt đối an toàn tỉnh mạng cho nhân dân, đặc biệt tuyên truyền để nhân dân vùng nguy cơ bị ảnh hưởng lớn, nhất là vùng có thể bị chia cất, cô lập chủ động chuẩn bị thực phẩm, thuốc men. nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt trong và sau bão.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An phối hợp, huy động lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường bám địa bàn, bám cơ sở để hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các đập, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; tham mưu đề xuất cấm hoạt động của các bến đò ngang, kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông khi không đảm bảo an toàn; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, tham gia giao thông của người dân khi bão đổ bộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng Công an xã, phường dùng xe chuyên dụng đón các cụ già đến các địa điểm tránh bão an toàn.

Tại phường Vinh Hưng, dù bão chưa đổ bộ nhưng mưa lớn trước bão đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, có khoảng 40 hộ dân thuộc khối 7, khối 5, khối 13 và 14 nằm trong vùng ngập sâu, nguy cơ mất an toàn cao và thuộc nhóm phải di dời nếu bão tăng cường độ.

Trước tình hình đó, trong chiều 27 và sáng 28/9, Bí thư và Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, vận động nhân dân di dời đến khu vực an toàn. Lãnh đạo phường Vinh Hưng cho biết, địa phương đã thông báo cho các hộ dân sẵn sàng di dời, chậm nhất 14h chiều 28/9 sẽ hoàn thành sơ tán tùy theo diễn biến của bão.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số khu vực trọng yếu trên địa bàn.

Tại phường Thành Vinh, lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão tại nhiều điểm xung yếu bao gồm: Chợ Ga Vinh, trạm bơm Cửa Nam, khối 2 Cửa Nam, khu nhà D2, khối 10, khối 7, khối 8 và chợ Quang Trung… Qua kiểm tra, lãnh đạo phường yêu cầu lực lượng cơ sở duy trì trực 24/24h, chủ động rà soát hệ thống tiêu thoát nước, chằng chống mái che, biển hiệu, cây xanh; đồng thời theo dõi chặt chẽ các khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập úng.

Lãnh đạo phường Thành Vinh cho biết, phương án di dời đã sẵn sàng, đặc biệt với các hộ dân tại chung cư Quang Trung cũ, nơi được đánh giá là nguy cơ cao nhất. Nếu bão tiếp tục diễn biến phức tạp, phường sẽ lập tức kích hoạt kế hoạch sơ tán, đưa dân đến các điểm tránh trú an toàn. Song song, các lực lượng tại chỗ cùng nhân dân đã khẩn trương dọn rác, khơi thông cống rãnh, chằng chống mái hiên, biển quảng cáo, chặt tỉa cây xanh, chuẩn bị phương tiện cứu hộ.

Công an phường Cửa Lò đưa người cao tuổi đến các điểm trú ẩn an toàn.

Tại phường Vinh Phú, mưa lớn trong ngày 27/9 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ, trong đó đường 72m và đoạn Đại lộ Lê Nin trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bị ngập sâu. Trước tình hình đó, chính quyền phường đã khẩn trương triển khai lực lượng nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước, đồng thời tiến hành kiểm tra lại các điểm có nguy cơ ách tắc để giảm thiểu tình trạng ngập úng.

Đáng chú ý, khu vực khối 18 (Nghi Phú cũ) có khoảng 80 hộ dân sinh sống trong vùng trũng thấp, nhiều ngôi nhà cấp 4 xây dựng từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu bão lớn đổ bộ. UBND phường đã xây dựng phương án sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại phường Cửa Lò, Công an phường Cửa Lò cùng các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng địa phương đang khẩn trương vận động, hỗ trợ bà con di dời đến nơi trú ẩn an toàn (Trường học, Nhà Văn hoá và các hộ dân có nhà ở kiên cố) trước khi bão số 10 đi vào đất liền và trực tiếp ảnh hưởng đến Nghệ An.

Ngoài ra, các địa phương khác trên địa bàn cũng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 10. Trong đó, trọng tâm là rà soát, xác định rõ các khu vực dễ ngập lụt, sạt lở, ven biển, ven sông để sẵn sàng sơ tán dân; đồng thời củng cố hệ thống tiêu úng, đảm bảo an toàn hồ đập, lưới điện, trường học, trạm y tế. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh di dời người, tài sản của nhân dân cũng được lực lượng chức năng vận chuyển đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Công an các xã, phường, các đơn vị có trụ sở độc lập cũng chủ động triển khai thực hiện phương án phòng, chống bão bảo đảm an toàn tại cơ quan, đơn vị, trọng tâm là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công trình đơn vị, hệ thống nhà kho, nhà tạm, khu vực xung yếu, thiết bị tin học, thông tin liên lạc, hệ thống cây xanh... để chủ động có biện pháp gia cố, chằng chống cần thận, buộc chặt hệ thống cửa, cổng của cơ quan, đơn vị; cắt tỉa cây xanh; di dời tài sản, tài liệu, vật chứng có thể bị ảnh hưởng, hư hỏng khi xảy ra mưa bão, nhất là đối với nơi có thể bị ngập úng do mưa bão; Dự phòng nguồn điện, nước, nhiên liệu, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy ứng phó thiên tại trong thời gian ảnh hưởng của bão.

Đối với trụ sở Công an cấp xã khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, phải có phương án di dời tài sản, tài liệu... đến nơi an toàn, nhất là tuyệt đối không để mất mát tài liệu do mưa lũ gây ra.

Đặc biệt, Công an Nghệ An chỉ đạo các lực lượng phối hợp Công an các xã liên quan có phương án đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong đợt "Cao điểm 40 ngày, đêm xây dựng nhà, trường học tặng cho nhân dân và các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số” do Bộ Công an phát động.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: cand.com.vn