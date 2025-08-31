Công an Nghệ An: Triển khai công tác đặc xá bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật

Đợt đặc xá năm nay trùng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện mang tính pháp lý, mà còn là minh chứng sống động cho chính sách khoan hồng, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, luôn trao cơ hội cho những người đã từng lầm lỡ nhưng biết nhận sai, cải tạo tiến bộ và khát khao làm lại cuộc đời.

Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh họp xét duyệt, kiểm tra hồ sơ, danh sách người đề nghị đặc xá năm 2025

Gác lại quá khứ lỗi lầm, khi biết tin mình có tên trong danh sách được đặc xá dịp này, phạm nhân N.V. L. quê ở Diễn Châu rưng rưng đón nhận niềm vui. Hơn hai năm rưỡi chấp hành án trong trại tạm giam là quãng thời gian dài đằng đẵng để người đàn ông vừa tròn 30 tuổi soi xét lại những hành động, trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Chỉ vì khoảnh khắc bốc đồng, nông nổi, thiếu hiểu biết, L. đã vướng vào vòng lao lý với tội danh tàng trữ hàng cấm và gây rối trật tự công cộng. Phạm nhân L. chia sẻ: “tôi rất phấn khởi và vui mừng khi được có tên trong danh sách đủ điều kiện để đề nghị xét đặc xá dịp 2/9. Tôi gửi lời cảm ơn đến các cán bộ quản giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt thời gian tôi chấp hành án tại trại. Khi trở về, tôi hứa sẽ là một người chồng, người cha tốt, cố gắng tìm một công việc, làm ăn lương thiện”

Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá được niêm yết công khai đến 100% các phạm nhân đang thi hành án

Chưa đủ điều kiện để được xét đặc xá lần này, nhưng không vì thế mà các phạm nhân nản lòng, nhụt chí. Phạm nhân P.Đ. Đ. là một trong số đó. Đ. tâm sự: “khi được cán bộ quản giáo hướng dẫn, phổ biến về Quyết định đặc xá cũng như qua nghiên cứu của bản thân, tôi nhận thấy mình chưa đủ điều kiện để được đặc xá dịp 2/9 này. Cũng có buồn, nhưng tôi sẽ lấy đó làm động lực để phấn đấu cải tạo tốt, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”.

Trung tá Bùi Quang Vinh, Phó trưởng phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết, theo Quyết định số 1244 ngày 03/7/2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025, đợt 2 thì các phạm nhân cần có một số điều kiện sau để được đặc xá như: phạm nhân xếp loại cải tạo khá, tốt trở lên; chấp hành 1/3 thời hạn án phạt tù; đối với một số trường hợp đặc biệt có thể chấp hành 1/4 thời hạn án phạt tù. Ngoài ra, các phạm nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dân sự liên quan như bồi thường dân sự, án phí. Đặc biệt, việc phạm nhân được đặc xá không ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Các phạm nhân cải tạo tốt, mong muốn sớm được trở về đoàn tụ với gia đình

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2), Lãnh đạo Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện với trách nhiệm cao, nghiêm túc, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, Phó Giám thị Trại Tạm giam cho biết, về phía Trại tạm giam đã tổ chức niêm yết công khai và thông báo nội dung văn bản này đến 100% phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền và phổ biến các quy định liên quan đến công tác đặc xá, giúp các phạm nhân hiểu rõ hơn về quy trình, từ đó tự nguyện, hướng dẫn phạm nhân nộp đơn nếu đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tổ chức cho các phạm nhân liên lạc với gia đình trong phối hợp thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đặc xá; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để xác minh, điều kiện an ninh trật tự. Sau khi họp các tổ, đội, đơn vị lên danh sách, tiến hành họp tiểu Ban đặc xá, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh.

Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh rà soát tổng thể, cân nhắc kỹ lưỡng từng hồ sơ một cách khách quan, chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật. Đợt này, Trại tạm giam có 30 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá.

Để hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, Trại tạm giam còn tổ chức các lớp học tư vấn pháp luật, xã hội và nghề nghiệp, giúp họ có thêm kiến thức để trở lại cuộc sống ngoài xã hội một cách bền vững. Việc đào tạo và hướng dẫn pháp luật cho phạm nhân sau khi được đặc xá giúp họ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật, không tái phạm và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống sau khi về địa phương.

Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cùng với sự mở rộng vòng tay của cộng đồng, sẽ là cơ hội để những người được đặc xá vượt qua những mặc cảm, khó khăn phía trước, quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Thực hiện ch ính sách khoan h ồng của Đ ảng, Nh à n ư ớc v à truy ền thống nh ân đ ạo của d ân t ộc, trong 80 n ăm qua, Nh à n ư ớc ta đ ã có 40 l ần đ ặc x á cho các ph ạm nh ân. Riêng n ăm 2009, Ch ủ tịch n ư ớc đ ã ký 11 quy ết đ ịnh đ ặc x á cho kho ảng gần 100.000 phạm nh ân lao đ ộng, học tập tốt, đ ủ đi ều kiện trở về với gia đ ình, xã h ội. N ăm 2025, Đ ảng v à Nhà n ư ớc tổ chức nhiều sự kiện ch ính tr ị quan trọng, nh ư d ịp 30-4, Chủ tịch n ư ớc đ ã đ ặc x á cho 8.055 ph ạm nh ân; đ ợt n ày thêm 13.920 ph ạm nh ân.

