Lực lượng Công an Nghệ An kịp thời hỗ trợ nhân dân trong mưa bão

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo một nhà dân trên đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Trường Vinh bị gió xoáy quật tốc mái. Gia đình có 4 người, 3 người kịp thoát ra ngoài, riêng anh N.V.K (chủ nhà) bị thương ở chân, mắc kẹt trong nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu người người dân bị thương mắc kẹt trong ngôi nhà bị tốc mái.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông và Đội CC và CNCH số 1 khẩn trương đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận, tổ chức giải cứu và đưa anh K. ra ngoài an toàn, bàn giao cho UBND phường Trường Vinh hỗ trợ.

Cảnh sát di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng bị ngập sâu.

Cũng trong đêm 25/8, phát hiện khu vực dân cư thuộc khối 13, phường Trường Vinh bị ngập sâu trong nước, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường kịp thời di dời người và tài sản đến khu vực an toàn.

Chiều 25/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ trực phòng, chống bão tại cơ sở, Công an xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) nhận được điện thoại của một người dân trên địa bàn cầu cứu đưa con trai đi cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu V.V.T (SN 2010), trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 thì bất ngờ bị trượt chân ngã, gây chấn thương vùng đầu.

Công an phường Cửa Lò đến từng nhà dân để động viên, hỗ trợ nhân dân trong mưa bão.

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu đã liên hệ xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp, không thể liên hệ được phương tiện đi lại, chị Lan đã gọi điện thoại trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhờ lực lượng Công an giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Thần Lĩnh đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ gia đình. Quá trình di chuyển trên đường gặp không ít khó khăn do khoảng cách di chuyển trong thời tiết mưa bão, gió mạnh và nhiều tuyến đường ngập sâu. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an, cháu T đã được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và điều trị kịp thời.

Tại phường Cửa Lò, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 gây ra, lực lượng Công an phường cũng đã ứng trực 100% quân số, xuyên đêm hỗ trợ nhân dân chống chọi với bão, gia cố nhà cửa và di dời người và tài sản đến khu vực an toàn.

CSGT Công an Nghệ An dồn tổng lực xử lý cây xanh gãy đổ Ngay sau khi bão số 5 đi qua, công tác khắc phục hậu quả tại Nghệ An đang được các cấp, ngành và người dân khẩn trương triển khai. Trong đó, lực lượng CSGT Công an Nghệ An cùng với các đơn vị liên quan dồn tổng lực để sớm hoàn thành việc xử lý cây xanh gãy đổ, thông tuyến giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. CSGT Nghệ An sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, tỉa cây bị đổ, thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Vinh cũ, với lưu lượng người tham gia giao thông đông, từ đêm 25 và trong sáng 26/8, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã không quản mưa to, gió lớn sẵn sàng cùng phối hợp với các lực lượng khác dọn dẹp cây xanh đổ, di chuyển cột điện… không để người dân đi lại bị gián đoạn.

Tác giả: Hải Việt - Phan Tuyết – Hồ Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân