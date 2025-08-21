Công an Nghệ An: "Tăng tốc" ngày đêm cấp đổi thẻ đảng viên

Tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh, không khí làm việc luôn khẩn trương. Mỗi ngày có hàng trăm đảng viên (thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) đến làm thủ tục. Quy trình được tổ chức gọn nhẹ: từ khâu tiếp nhận hồ sơ, chụp ảnh, đối chiếu thông tin đến xác thực trên hệ thống đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, ngay sau khi nhận kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã thành lập nhiều tổ thu nhận hồ sơ, triển khai đồng loạt tại các đơn vị, mua sắm thiết bị, cài đặt phần mềm cho hàng trăm máy tính, phân công cụ thể cho từng đơn vị công an cấp xã. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đều làm việc “3 ca, 4 kíp”, xuyên cả thứ Bảy, Chủ Nhật để kịp tiến độ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ đảng cho đảng viên

Không chỉ ở cấp tỉnh, tại các xã, phường, công tác cấp đổi thẻ đảng cũng được triển khai quyết liệt. Tại xã Hưng Nguyên, Công an xã bố trí 3 máy thu nhận hồ sơ, làm việc từ 6 giờ sáng đến 22 giờ, kể cả ngày nghỉ. Đảng ủy xã phối hợp với lực lượng Công an rà soát, đối chiếu thông tin của hơn 2.400 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai ở xã Hưng Nguyên là sự linh hoạt, tận tâm, lực lượng Công an trực tiếp đến tận nhà thu thập dữ liệu đối với đảng viên lớn tuổi, sức khỏe yếu, khó khăn trong việc đi lại.

Còn tại phường Vinh Hưng, xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, Công an phường đã chủ động triển khai đợt cao điểm thu thập dữ liệu, đổi thẻ đảng viên cho toàn bộ đảng viên trên địa bàn; huy động cán bộ trực tiếp hỗ trợ đảng viên trong việc hoàn thiện hồ sơ, cập nhật thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đảng viên. Lịch làm việc được bố trí chi tiết theo từng chi bộ, ưu tiên sắp xếp điểm thực hiện gần nơi cư trú nhằm tạo thuận lợi tối đa, tránh ùn tắc và bảo đảm trật tự. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an phường Vinh Hưng đã thu thập dữ liệu, đổi thẻ đảng viên cho 4.000 đảng viên, đạt 90% kế hoạch đề ra.

Rất đồng tình và ủng hộ chủ trương này, Đồng chí Trần Văn Thắng, đảng viên Đảng bộ Công ty CP Đường sắt Vinh, cho biết: Khi thực hiện các thủ tục đổi thẻ đảng viên, các đảng viên đã được cán bộ, chiến sĩ Công an phường hướng dẫn từng bước, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh gọn, chi tiết và linh hoạt, không để đảng viên phải chờ đợi lâu, chỉ cần từ 2 đến 3 phút là các đồng chí đã hướng dẫn chúng tôi làm xong các thủ tục.

Công an phường Vinh Hưng thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực “tăng tốc ngày đêm” cùng nhiều cách làm hay, sáng tạo; phối hợp với các chi bộ trên địa bàn rà soát lập danh sách, sắp xếp lịch phù hợp với từng chi bộ, từng đảng viên. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng làm thêm giờ, vừa bảo đảm tiến độ đổi thẻ, vừa duy trì các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; khẳng định tinh thần tận tụy phục vụ, chủ động, sáng tạo của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Theo số liệu thống kê được, tính đến ngày 19/8/2025, Công an tỉnh Nghệ An đã thu nhận hơn 89.000 hồ sơ dữ liệu, đổi thẻ đảng viên, đạt tỉ lệ 40%. Việc đổi thẻ đảng viên năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm đồng bộ, hiện đại hóa thông tin đảng viên; vừa là dịp để rà soát, củng cố tổ chức, xác lập nền tảng quản lý khoa học cho công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.đưa công tác quản lý đảng viên vào nền nếp hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn