80 năm lực lượng cơ yếu Công an Nghệ An: Luôn 'trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo'

Phòng Tham mưu Công an Nghệ An tổ chức tọa đàm kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cơ yếu Công an nhân dân

Ngày 9/5/1950, khi đến thăm lớp đào tạo nhân viên mật mã thuộc Phòng mật mã, Bộ Tổng Tham mưu tại rừng Bản Cọ, xã Yên Thông (Định Hóa, Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Mật mã là một công tác cơ mật, quan trọng, vẻ vang... Bác dặn các cô, chú: Làm mật mã phải bí mật, đoàn kết và quân sự hóa”.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác và quan điểm, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, nhà nước, Bộ Công an, trong suốt 80 năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm đến công tác cơ yếu. Các thế hệ cán bộ cơ yếu đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân. Trong mọi thời điểm cách mạng, đã mã hóa và truyền đi hàng ngàn bức điện mật, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, góp phần quan trọng vào các chiến thắng lớn của lực lượng Công an nhân dân và thắng lợi chung của đất nước.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu chúc mừng cán bộ chiến sĩ làm công tác cơ yếu Công an Nghệ An nhân kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chủ trương của Trung ương và Tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo đơn vị hành chính hai cấp; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của công tác cơ yếu trong Công an nhân dân; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, lực lượng cơ yếu đã triển khai đồng bộ, liên thông, toàn diện các giải pháp, phương án, kế hoạch để sắp xếp, triển khai hệ thống cơ yếu đảm bảo mạng lưới cơ yếu được vận hành tối đa, tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Công an và Công an tỉnh. Bên cạnh đó đã kịp thời triển khai các giải pháp bảo mật, đảm bảo vận hành một số hệ thống phần mềm quan trọng phục vụ đắc lực cho việc chuyển nhận văn bản, quá trình chuyển đổi số.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ làm công tác cơ yếu Công an Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân các thế hệ Cơ yếu Công an tỉnh Nghệ An đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen. Nổi bật là: được Ban Cơ yếu Chính phủ tặng 03 cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ yếu năm 2021, 2022, 2023 và 5 năm giai đoạn 2019 - 2024; nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Công an Nghệ An luôn chú trọng hiện đại hóa công tác cơ yếu

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tập thể cán bộ làm công tác cơ yếu Công an Nghệ An quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luôn xứng đáng với 10 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng cho lực lượng Cơ yếu “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo". Góp phần tiếp tục xây dựng Công an tỉnh Nghệ An là một trong những lá cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Cán bộ làm công tác cơ yếu luôn được cập nhật các kiến thức bảo mật mới nhất

Luôn đảm bảo 'Bí mật, nhanh chóng, chính xác, kịp thời'

Lực lượng Cơ yếu luôn thường trực 24/24 giờ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Lực lượng cơ yếu Công an Nghệ An không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, xứng đáng với truyền thống ‘trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo’ của lực lượng cơ yếu.

