Công an làm việc với Hiệu trưởng THPT Chuyên ĐH Vinh vụ nữ sinh lớp 10 tự tử

Giáo dục

Sau khi nhận được thông tin vụ việc nữ sinh N.T.Y.N tự tử nghi do bạo lực học đường, Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành làm việc với ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Vinh.