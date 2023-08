Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô gần 100 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, thời gian qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tình trạng học sinh, sinh viên thuộc các trường THPT và Cao đẳng, Đại học cũng như công nhân các nhà máy, xí nghiệp, cán bộ, công viên chức tham gia cá cược trực tuyến trên mạng xã hội bằng các game bài đổi thưởng, gây nhiều hệ luỵ xấu, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Tập trung điều tra, xác minh, cơ quan Công an phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với nhiều hình thức khác nhau như lô đề, game bài đổi thưởng trên trang web fbslive.com và ứng dụng FBS, cá độ bóng đá...

Các game bài trên hệ thống đánh bạc của các đối tượng.

Công cụ phương tiện các đối tượng sử dụng để livestream các trang tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động đánh bạc có tổ chức do các đối tượng người Trung Quốc ở ngước ngoài chủ mưu, móc nối với nhiều đối tượng trong nước để hoạt động phạm tội đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre..

Bước đầu cơ quan Công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc này được hoạt động theo phương thức: Các đối tượng người Trung Quốc (nhà phát hành) thuê người tạo lập trang web fbslive.com và ứng dụng FBS để tạo thành một hệ thống đánh bạc.

Hệ thống đánh bạc “fbslive.com” là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window được sử dụng cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính…

Hệ thống Fbslive được tích hợp nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, xổ số, xóc đĩa, lô đề, cá độ…và sử dụng tiền ảo (gọi là xu) với quy ước 1 xu tương đương 1.000 đồng để cho các đối tượng mua và đặt cược trong các game của Fbslive. Cổng game này cho phép con bạc nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc.

Các đối tượng Đàm Thị Hải Hà (trái) và Nguyễn Phú Vinh tại cơ quan Công an.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Để vận hành hệ thống và lôi kéo các con bạc tham gia hệ thống đánh bạc, “nhà cái” sẽ tuyển dụng các bộ phận khác nhau như bộ phận kỹ thuật có nhiệm vụ vận hành trang web và ứng dụng, xử lý các sự cố kỹ thuật đăng nhập và đặt cược trên hệ thống; Bộ phận quản lý và hỗ trợ nạp rút tiền trên hệ thống; Bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ xử lý sự cố cho con bạc; Bộ phận phát trực tiếp ứng dụng để kêu gọi và hỗ trợ con bạc đánh bạc…

Trong đó, tại Việt Nam, cơ quan Công an xác định một số đối tượng là người Việt Nam hoạt động tại Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang và nhiều con bạc khác trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc nói trên thực hiện nhóm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và livestream phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc. Trong đó, đối tượng Đàm Thị Hải Hà (SN 1993, trú tại xã Kim Sơn, TX Sơn Tây, TP Hà Nội) đảm nhận nhiệm vụ tại bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng, quản lý hệ thống các nhân viên phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc trên hệ thống.

Sau một thời gian thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu về hoạt động phạm tội của các đối tượng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, ngày 21/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ và Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét, bắt giữ, triệu tập 11 đối tượng là cấp dưới trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trú tại địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An.

Qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp tham gia chỉ đạo bắt giữ các đối tượng.

Tiếp đó, ngày 28/7/2023, đồng loạt các tổ công tác thuộc lực lượng Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan đã bất ngờ tiến hành triệu tập, bắt giữ thêm 9 đối tượng khác tại nhiều địa bàn khác như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang. Qua khám xét, thu giữ 2 bộ thiết bị livestream, 4 máy tính xách tay, 13 điện thoại di động, 579 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử khác.

Tại cơ quan Công an, Đàm Thị Hải Hà khai nhận, Hà là người điều hành hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng nhân viên phục vụ hoạt động đánh bạc tại Việt Nam thông qua cấp dưới là Đàm Thị Minh Tâm (SN 1998, trú tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định) và Nguyễn Phú Vinh (SN 1986, trú tại Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội). Đồng thời, Hà là đối tượng chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài để duy trì hoạt động của hệ thống đánh bạc FBSlive.

Với phương thức hoạt động như trên, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2023 đến nay đường dây tổ chức đánh bạc nói trên đã lôi kéo các con bạc trên phạm vi toàn quốc nộp tiền vào hệ thống FBS tham gia đánh bạc gần 100 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Danh tính các đối tượng được xác định là:

Đàm Thị Hải Hà (SN 1993, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Đàm Thị Minh Tâm (SN 1998, trú tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Nguyễn Phú Vinh (SN 1986, trú tại tập thể Công ty XNK máy và phụ tùng, ngõ 558 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội), Trần Phong Thiện (SN 1996, trú tại xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Phi Quân (SN 1990, trú tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Thành Đạt (SN 1989, trú tại TDP 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội), Mai Văn Hiệp (SN 2003, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Đô (SN 1987, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Hà Hữu Mạnh (SN 1988, trú tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Hải Đức (SN 1995, trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Lê Tuấn Sơn (SN 1994, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Xuân Long (SN 1996, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) Phan Khắc Hiền (SN 1991, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hồng Diên (SN 1985, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), Hoàng Hải Yến (SN 1985, trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1995), Ngô Thị Thùy Vân (SN 1985), Hà Thị Hoài (SN 1984) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1991) đều trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành triệu tập 15 đối tượng khác có liên quan để xác định mức độ vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nga Nguyễn - Sỹ Quý

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân