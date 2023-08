Công an Hà Tĩnh kêu gọi Lê Đình Thức đầu thú để hưởng khoan hồng

Trước đó, vào khoảng 18h55' ngày 6/8/2023, tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Đình Thức (SN 1979, nơi cư trú: thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng dao đâm ông Quách Trọng Bình, SN 1953 (trú cùng thôn) nhiều nhát vào vùng ngực trái, tay trái và lưng trái. Hậu quả, ông Bình tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Đối tượng Lê Đình Thức.



Ngày 7/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Họ tên: Lê Đình Thức, SN 15/9/1979; Số CCCD: 042079015942

Quê quán: Xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng 1,67m, dáng người bình thường, tóc đen, chân trái từng bị gãy, đi cà nhắc. ặc điểm riêng biệt khác: Sẹo chấm ở đuôi lông mày phải

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng thì báo ngay cho Trung tá Nguyễn Quốc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm về TTXH, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 0978.689.966 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và đảm bảo an toàn. Đối với tổ chức, cá nhân bao che, giúp đỡ Lê Đình Thức bỏ trốn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi bị can Lê Đình Thức sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tác giả: V. Hùng

Nguồn tin: cand.com.vn