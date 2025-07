Con trai gả mẹ 53 tuổi đi lấy chồng, câu chuyện khiến ai cũng muốn khóc

Mới đây, clip TikTok được một người con trai đăng tải, ghi lại khoảnh khắc trong ngày lễ báo hỷ của mẹ khiến nhiều người xúc động. Trong ngày lễ, người con trai này trao tặng cho mẹ nhẫn vàng, kiềng vàng và bày tỏ lời cảm ơn, biết ơn vì công sinh thành, nuôi dưỡng cũng như chúc phúc cho mẹ.

Đoạn clip cũng được chủ nhân chú thích rằng: “Gả mẹ đi lấy chồng” khiến không ít người bất ngờ và dành nhiều lời hỏi han về gia đình. Nhiều người bày tỏ rằng phải là những đứa con trưởng thành, hiểu chuyện và “nửa kia” của mẹ cũng phải là một người rất tốt bụng, yêu thương thật lòng thì mới có thể ủng hộ mẹ mình đi thêm bước nữa. Đó cũng là lý do mà cư dân mạng cho hay đã rơi nước mắt vì xem video này.

Clip: Con trai gả mẹ đi lấy chồng, nhắn nhủ đầy xúc động thu hút hơn 567k lượt xem trên TikTok

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Có ai như mình xem clip mà nước mắt trào ra không? Vừa xúc động mà cũng vừa hạnh phúc cho gia đình”.

- “Các con lớn sẽ có cuộc sống riêng nên mình thấy để mẹ đi lấy chồng cũng hợp lý. Miễn là mẹ được hạnh phúc, ở cạnh một người có thể dựa vào”.

- “Muốn khóc quá, thực sự không phải đứa con nào cũng có thể làm được điều này. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc”.

- “Cô đã nuôi dạy con thành công. Không phải đứa con nào cũng hiểu chuyện và ủng hộ mẹ đi bước nữa. Chúc cô và gia đình mãi khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc”.

Liên hệ với chủ nhân đoạn video, anh Trần Chí Trung (32 tuổi, phường Bà Rịa, TP.HCM) cho biết cũng không nghĩ câu chuyện của gia đình lại viral và được nhiều người đón nhận trên MXH. Chia sẻ thêm về gia đình mình, anh Trung bày tỏ: “Mẹ mình năm nay 53 tuổi, lấy chồng từ khi 22 tuổi sau đó sinh mình và em gái. Khi mình 7 tuổi, ba mình bị bệnh nặng vì làm việc quá sức nhưng do gia đình không có điều kiện, ba giấu mẹ vì sợ tốn tiền viện phí. Nhưng chỉ khoảng 1 tháng đổ bệnh là ba mình qua đời. Từ đó, mẹ mình ở vậy để chăm sóc con cái. Mẹ vốn là một người phụ nữ ít nói, hiền lành nhưng lại rất mạnh mẽ và luôn thương yêu gia đình”.

Chí Trung (áo đen) là người tổ chức đám cưới cho mẹ

Khoảnh khắc cô Diễm Thy - mẹ của Chí Trung bật khóc vì hạnh phúc khiến nhiều người xúc động

Về dượng - người đàn ông mà mẹ của Chí Trung lựa chọn để đi thêm bước nữa, anh cho hay cả hai đã tìm hiểu nhau được hơn 1 năm. “Ban đầu mình cũng bỡ ngỡ lắm nhưng mẹ mình cũng chia sẻ và hỏi ý kiến mình. Mình suy nghĩ khá nhiều nhưng thấy là mẹ cũng cần một người để bầu bạn, có thêm người yêu thương, bảo vệ mẹ nên mình đồng ý. Mình cảm nhận dượng là người hiền lành, tử tế. Và có một điều nữa, mình cũng nghĩ là duyên số khi bà ngoại mình và mẹ của dượng là bạn rất thân hơn 60 năm nay”, Chí Trung chia sẻ.

Cũng chính bởi nhìn thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc của mẹ từ khi có thêm dượng, Chí Trung hoàn toàn ủng hộ và cũng là người đứng ra tổ chức đám cưới cho mẹ. Anh cho biết, gia đình ai nấy cũng đều đồng tình và hiểu rằng mẹ của Chí Trung xứng đáng có được hạnh phúc. “Bản thân mình cũng mong muốn được làm một điều gì đó thật trọn vẹn cho mẹ. Khi nghe mình sẽ tổ chức đám cưới, mẹ chỉ khóc thôi mà không nói được gì. Nhưng mình cảm nhận được rằng mẹ đang rất vui”, Trung nói.

Chí Trung cho hay cả gia đình ai nấy cũng đều ủng hộ và vui mừng khi mẹ của anh tìm được hạnh phúc

Anh cũng dành nhiều lời cảm ơn khi mẹ đã một mình tần tảo nuôi hai anh em trưởng thành

Ngoài ra, trong ngày vui của mẹ, Chí Trung cũng nhắn nhủ những điều mà bình thường anh hiếm khi nói ra: “Con cảm ơn mẹ vì trong suốt khoảng thời gian hơn hai mấy năm, mẹ đã nuôi dạy anh em con được như ngày hôm nay. Tình yêu của mẹ dành cho chúng con không thể đong đếm được bằng điều gì. Nên con cũng muốn đáp lại bằng tình cảm của mình là sự đồng ý, chúc phúc cho mẹ. Và mong dượng và mẹ luôn bên cạnh che chở, yêu thương nhau và hạnh phúc trong hành trình sắp tới”.

Chí Trung cho hay mỗi gia đình sẽ là mỗi hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau. Do đó khi đăng tải video lên mạng, anh cũng sẽ tôn trọng những ý kiến, quan điểm có thể khác biệt của mọi người. Tuy nhiên sau cùng, Chí Trung chỉ mong muốn có thể lan toả những điều tích cực qua câu chuyện của gia đình mình. Bởi anh quan niệm, dù ở độ tuổi nào, ai cũng xứng đáng có được những hạnh phúc riêng của mình.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn