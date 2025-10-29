Cơn địa chấn ở vòng 8 V.League!

HAGL (áo cam) có trận thắng bất ngờ trước Thể Công Viettel. Ảnh: Minh Trần

Còn nhớ sau trận thắng SHB Đà Nẵng ở vòng 7 trên sân Hàng Đẫy, HLV Popov của Thể Công Viettel đã chia sẻ trong phòng họp báo: “Tôi từng làm việc ở Malaysia và Thái Lan, ở đấy những đội cuối bảng khó có thể đánh bại những đội đầu bảng, nhưng ở V.League lại khác hẳn khi bất kỳ đội nào cũng có thể giành chiến thắng, dù đá trên sân nhà hay sân khách. Ngay cả những đội bóng bị đánh giá yếu nhất vẫn có thể đánh bại những đội mạnh nhất. Chính yếu tố cạnh tranh khốc liệt này là điều tôi vô cùng thích thú ở V.League”.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL. Ảnh: Minh Trần

“Cầu được, ước thấy” khi lời chia sẻ của nhà cầm quân đến từ châu Âu đã ứng ngay vào đội bóng của ông ở chuyến làm khách trên sân Pleiku, khiến nhiều người bất ngờ. Nói thế, vì chẳng ai nghĩ đội bóng đang đứng chót bảng, lại chưa từng có trận thắng nào từ đầu mùa giải như HAGL lại có thể đánh bại Thể Công Viettel có rất nhiều ngôi sao và đang đứng nhì bảng tổng sắp. Với trận thắng này, đội bóng phố Núi đã đẩy SHB Đà Nẵng xuống chót bảng…

SLNA (áo vàng) tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà. Ảnh: CTV

Cơn địa chấn còn diễn ra trên sân Vinh của SLNA, khi thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang rất muốn thắng trong cuộc tiếp đón Thanh Hoá - đội bóng cũng chưa có trận thắng nào và đang đứng áp chót trên bảng tổng sắp. Thực tế, chủ nhà xứ Nghệ đã có quá nhiều cơ hội để làm được điều đó, nhưng họ đã không tận dụng được. Kết quả đã để đội bóng xứ Thanh thắng 1-0, đây cũng là trận thắng đầu tiên của Thanh Hoá, qua đó đưa họ vượt mặt SLNA để leo lên vị trí 11 với 7 điểm.

Thanh Hoá cũng đã có trận thắng đầu tiên trên sân Vinh. Ảnh: CTV

Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn đã bày tỏ: “Trận thua này, tôi không trách cầu thủ. Trong bóng đá, tai nạn là điều bình thường. Thanh Hóa chơi phòng ngự phản công, trong lúc chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Trận này, chúng tôi thua trước và trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi xin nhận lỗi trước toàn thể khán giả”.

Hai trận thắng bất ngờ tại Pleiku và Vinh đã làm thay đổi rất nhiều cục diện ở đáy bảng xếp hạng, qua đó khiến cuộc đua trụ hạng càng thêm khó lường và hấp dẫn.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn