Cổ động viên đốt sân sau khi CLB xuống hạng

Một phần sân nhà của Haka bị thiêu rụi.

Theo điều tra ban đầu, một trong ba nghi phạm, tất cả đều dưới 15 tuổi, đã thừa nhận hành vi đốt một vật dẫn đến cháy lan, khiến toàn bộ khán đài gỗ bị thiêu rụi và một phần sân cỏ nhân tạo bị hư hại nặng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh FC Haka vừa trải qua một trong những mùa giải thất vọng nhất lịch sử. Đội bóng giàu truyền thống với 9 lần vô địch Phần Lan phải xuống hạng sau chuỗi 15 trận cuối không biết mùi chiến thắng tại Veikkausliiga.

Hy vọng trụ hạng của Haka tưởng như vẫn còn khi họ bước vào vòng đấu cuối trên sân nhà, nhưng thất bại 1-2 trước đối thủ trực tiếp KTP chính thức đẩy đội bóng xuống Ykkosliiga mùa 2026.

Trước thiệt hại nghiêm trọng tại sân nhà, FC Haka phát động chiến dịch gây quỹ nhằm khôi phục cơ sở vật chất và ổn định hoạt động của câu lạc bộ. Cộng đồng bóng đá địa phương đang tích cực chia sẻ thông tin để giúp đội bóng vượt qua biến cố sau một mùa giải đầy sóng gió.

