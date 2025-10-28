Câu lạc bộ Ninh Bình và ngôi đầu V.League

Dù phải làm khách trên sân PVF, câu lạc bộ Ninh Bình tự tin và có chiến thắng 3-1 trước PVF-CAND. Thêm vào đó, việc đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel bất ngờ thua Hoàng Anh Gia Lai giúp Ninh Bình giành lợi thế. Thầy trò huấn luyện viên Gerard Albadalejo đang có phong độ cao, ổn định ở chặng đường vừa qua với thành tích bất bại, vượt qua hàng loạt ứng viên kỳ cựu khác để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

CLB Ninh Bình và đội hình chất lượng. Ảnh: VPF

Sau chiến thắng trước PVF-CAND, huấn luyện viên Gerard Albadalejo nói: “ Chúng tôi biết trước đây sẽ là một trận rất khó khăn. Sau khi thắng Hà Nội FC, chúng tôi phải gặp một đội chưa từng thua trên sân nhà, có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng của Việt Nam cùng những ngoại binh giàu kinh nghiệm. Chúng tôi hiểu rằng thử thách là lớn, nhưng rất vui vì thêm một lần nữa, đội ghi được 3 bàn trên sân khách và tiếp tục giành chiến thắng. Sau 8 vòng đấu, tức gần một phần ba mùa giải, có thể nói rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và cần tiếp tục như vậy”.

Ở vòng đấu thứ 8, đội bóng đối thủ của Ninh Bình bám đuổi phía sau là Thể Công Viettel đã bất ngờ thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai. Điều này giúp cho ngôi đầu của Ninh Bình càng thêm vững chắc khi tạo được khoảng cách với các đội cạnh tranh.

Cũng qua vòng đấu này, cuộc đua vô địch V.League cũng dần được định hình. Trong đó, Ninh Bình đang là cái tên chiếm ưu thế nhất khi vững ngôi đầu với chuỗi trận bất bại (6 trận thắng 2 trận hòa). Nhìn vào các ứng viên còn lại, có thể thấy, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Công an TPHCM chính là các đối thủ trực tiếp. Đây là mùa giải mà Hà Nội FC và Nam Định đang không có sự khởi đầu tốt. Cả hai đều đã phải thay huấn luyện viên vì những kết quả bết bát từ đầu mùa giải.

Vấn đề của Ninh Bình chính là cần duy trì sự ổn định cho cuộc đua đường dài ở mùa giải năm nay. Họ có chiều sâu lực lượng, không chỉ là những ngôi sao có kinh nghiệm mà cả những cầu thủ trẻ cũng để lại dấu ấn. Đó chính là điểm mạnh của tân binh V.League. Trong trận đấu mới nhất gặp PVF-CAND, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung đã nhận được sự khen ngợi từ huấn luyện viên ở lần đầu được xếp đá chính.

Huấn luyện viên Gerard Albadalejo cho biết: “Trần Thành Trung có tiềm năng lớn để chơi bóng ở đẳng cấp cao trong nhiều năm tới tại V.League. Nhưng cũng giống như 29 đồng đội khác, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tối đa cho tất cả. Cả đội cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để ngày càng tiến bộ hơn. Tôi tin vào các cầu thủ trẻ. Dĩ nhiên, họ còn phải học hỏi và hoàn thiện, nhưng nếu không trao cơ hội, họ sẽ không thể trưởng thành. Trong bóng đá, sai lầm là một phần của quá trình phát triển. Điều quan trọng là cầu thủ biết rút kinh nghiệm và cải thiện bản thân sau mỗi trận”.

Dù là đội bóng tân binh của V.League nhưng Ninh Bình đang thể hiện tham vọng giành chức vô địch ngay ở mùa giải năm nay. Ngay khi chuẩn bị bước vào giải đấu, đội bóng đã chiêu mộ một loạt cầu thủ ngôi sao từ các đối thủ: Đức Chiến (Thể Công Viettel), Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai). Ninh Bình cũng đã ký được 3 ngoại binh là Gustavo Henrique, Alfredo Pedraza và Víctor Morales.

Câu lạc bộ Ninh Bình đang có khởi đầu thuận lợi và chứng tỏ họ khó có thể bị cản bước. Điều này cũng hứa hẹn phần còn lại của V.League sẽ hấp dẫn khi cuộc đua vô địch vào giai đoạn bước ngoặt.

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực trước chuyến tập huấn Nhật Bản Bước sang tuần tập luyện thứ 2 trong đợt tập trung lần thứ 3 năm 2025, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đang duy trì các bài nâng cao thể lực kết hợp kĩ thuật, chiến thuật, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, dự kiến đội tuyển nữ quốc gia sẽ có 2 trận đấu giao hữu với đội nữ TPHCM (đang tập huấn tại Trung tâm để chuẩn bị cho giải câu lạc bộ nữ châu Á 2025-2026) vào các ngày 1/11 và 4/11. Thời tiết Hà Nội những ngày cuối tháng 10 khá thuận lợi cho tập luyện khi nền nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C, giúp các cầu thủ duy trì thể trạng tốt và tinh thần hứng khởi trong từng buổi tập. Hậu vệ Trần Thị Thu cho biết: “Khối lượng tập luyện cao hơn đợt trước do vậy thể lực và kĩ thuật của toàn đội có những thay đổi tích cực. Hằng ngày chúng tôi đều có bài tập mới rất hứng thú”. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh đội nằm ở bảng đấu khó nên toàn đội phải chuẩn bị thật kĩ cho SEA Games sắp tới. Các cầu thủ trẻ thích nghi tốt, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Ai cố gắng hết khả năng đều có thể được chọn đi thi đấu. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Ngọc Minh Chuyên chia sẻ: “Tôi năm nay 21 tuổi, vẫn cần học hỏi thêm từ các chị đi trước. Ở đội tuyển, chúng tôi được rèn thể lực và kĩ thuật, chiến thuật rất kĩ”. Huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn nhấn mạnh cầu thủ Đông Nam Á cần chú trọng thể lực, tập luyện chỉn chu để tiến xa hơn. Tôi sẽ cố gắng thích nghi tốt hơn với cường độ thi đấu chuyên nghiệp để có thể đóng góp cho đội tuyển trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 20/11 đến 30/11. Trước khi lên đường, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung dự kiến có thêm 1-2 trận đấu tập để tiếp tục hoàn thiện. H.H

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân