U22 Indonesia trở thành cựu vương SEA Games, nhìn U22 Malaysia vào bán kết

U22 Indonesia dù có một số tuyển thủ quốc gia trong đội hình vẫn không thể vào bán kết SEA Games 33 - Ảnh: PSSI

Tối 12-12, U22 Indonesia đá trận cuối bảng C bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Myanmar. Cả hai đội đều nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé vớt vào bán kết.

Sau gần nửa giờ thi đấu bế tắc, U22 Indonesia nếm đòn đau từ U22 Myanmar bằng một pha phản công sắc lẹm của đối thủ.

Phút 29, từ đường trả bóng ngược lại của đồng đội, Min Maw Oo của U22 Myanmar băng lên cứa lòng một chạm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, vẽ lên siêu phẩm vào lưới U22 Indonesia.

Sau bàn thua, U22 Indonesia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và được đền đáp bằng bàn thắng vào cuối hiệp một.

Phút 45, từ đường phạt góc của U22 Indonesia, thủ môn Hein Htet Soe của U22 Myanmar mắc lỗi. Anh tóm được bóng nhưng lại làm rơi và để cho Toni Firmansyah của đối thủ đứng gần đó nhanh chân đá bóng vào lưới, cân bằng tỉ số 1-1.

Hiệp hai chứng kiến màn đôi công của hai đội U22 Indonesia và U22 Myanmar. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U22 Indonesia mới là đội có thêm bàn thắng.

Phút 89, Muhammad Ferarri đánh đầu loại bỏ toàn bộ hàng thủ U22 Myanmar, tạo điều kiện cho Jens Raven băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho U22 Indonesia.

Kịch tính đến ở những phút cuối, khi U22 Indonesia dốc toàn bộ sức lực để ghi thêm bàn hòng níu kéo hy vọng vào bán kết.

Phút 90+6, Jens Raven đánh đầu từ quả phạt góc, nâng tỉ số lên 3-1. Nhưng đây cũng là tất cả những gì U22 Indonesia làm được, bởi kết quả này không đủ để họ đi tiếp vào vòng trong.

Cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bại +1, U22 Indonesia vẫn phải xếp sau U22 Malaysia trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt do thua Hổ Mã Lai về số bàn thắng (3 so với 4).

Vì thế, U22 Indonesia nối gót U22 Myanmar về nước từ vòng bảng, trở thành cựu vương bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Malaysia đã lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đối thủ của họ sẽ là chủ nhà U22 Thái Lan.

Vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra ngày 15-12.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn