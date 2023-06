Colombia công bố video giải cứu 4 đứa trẻ trong rừng Amazon

Your browser does not support the video tag.

Có thể nhìn thấy những đứa trẻ trong đoạn phim được các thành viên của lực lượng vũ trang Colombia cho ăn và chăm sóc ngay khi tìm thấy trong rừng Amazon. Bốn chị em ruột người Colombia từ 1 - 13 tuổi đã được tìm thấy vào chiều 9-6, sau 40 ngày mất liên lạc giữa rừng rậm Amazon.

Trước đó, cả 4 đứa trẻ đang cùng mẹ đi máy bay đến một ngôi làng ở Amazon thì máy bay của họ bị rơi. Trong khi mẹ và những người khác trên máy bay đã thiệt mạng, những đứa trẻ đã sống sót trong rừng bằng cách ăn trái cây và hạt.

Theo Hãng tin AP, fariña (một loại bột khoai mì của người vùng Amazon) và trái cây rừng được xem là chìa khóa giúp những đứa trẻ sống sót.

Chú ruột của bọn trẻ tiết lộ các em đã lấy một bao fariña 3kg từ đống đổ nát của chiếc máy bay gặp nạn, theo Đài CNN. "Sau khi ăn hết fariña, chúng bắt đầu ăn các loại hạt và trái cây rừng", ông nói với các phóng viên.

Lực lượng cứu hộ - với hơn 150 binh sĩ, 200 tình nguyện viên là người thổ dân bản địa và 10 chú chó chăn cừu Bỉ - đã lùng sục suốt 2.656km đường rừng trước khi tìm thấy 4 chị em trong tình trạng yếu ớt và chỉ còn đủ sức để thở.

Sau khi được cứu vào ngày 9-6, 4 chị em được đưa đến một bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogota của Colombia.

Các bác sĩ cho biết các em bị côn trùng cắn và bị thương nhẹ nhưng sức khỏe ổn định. Ngày 10-6, các nhà chức trách Colombia thông báo các em đã hồi phục sức khỏe và tinh thần tốt, thậm chí các em còn "rất háo hức chơi đùa và xin sách để đọc".

Trong video clip trên của báo Guardian, cha ruột của những đứa trẻ dự đoán trong khoảng 1 tháng nữa, những đứa trẻ sẽ về với vòng tay của ông. "Giấc mơ của tôi đã thành sự thật" - người cha xúc động nói.

Sau khi một máy bay tư nhân rơi ở phía nam Colombia vào ngày 1-5, ba người lớn (bao gồm phi công, mẹ của các em và một người chưa rõ danh tính) đã thiệt mạng, nhưng không tìm thấy 4 đứa trẻ đi cùng. Chính phủ Colombia đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn có tên "Chiến dịch Hy vọng". Lực lượng tìm kiếm đã di chuyển 1.650 dặm (hơn 2.600km) trong rừng nhiệt đới Amazon để tìm những đứa trẻ. Cả bốn đứa trẻ được tìm thấy vào chiều 9-6. Sự sống sót kỳ diệu của bọn trẻ đã khiến thế giới kinh ngạc. Phát ngôn viên của quân đội Colombia cho rằng sự sống sót của 4 đứa trẻ là "phép màu". Tổng thống Petro cũng khen ngợi sự hợp tác giữa quân đội và tổ chức Người bản địa.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ