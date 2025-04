Cố vượt xe khác, xe bồn lật nghiêng rồi lăn nhiều vòng trên đường

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/4, trên đường chính Dommasandra-Varthur ở Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe bồn chở nước đang cố gắng vượt một chiếc xe khác chạy cùng chiều thì bị trượt bánh và lật nghiêng. Chiếc xe sau đó lăn 3 vòng rồi dừng lại.

Chiếc xe bồn lật nghiêng trên đường.

Vụ tai nạn đã gây ra sự gián đoạn giao thông nghiêm trọng trong khu vực. Camera hành trình của một chiếc xe ô tô đã ghi lại toàn bộ vụ việc.

Một người dùng đã chia sẻ clip trên X (trước đây là Twitter) cho biết tài xế xe bồn chở nước đã được đưa ra ngoài ngay sau vụ tai nạn. Người này được xác định còn sống nhưng bất tỉnh.

