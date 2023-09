Có thêm dự án FDI mới, Nghệ An sắp chạm mốc 1,3 tỷ USD trong 9 tháng

Một góc KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Trong sáng nay (20/9), UBND tỉnh Nghệ An sẽ trao giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina cho Tập đoàn Sunny và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập WHA với Tập đoàn Sunny và các nhà cung cấp.

Trước đó, ngày 12/9, Ban Quản lý KKT Đông Nam (Nghệ An) đã nhận được Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (thuộc KKT Đông Nam Nghệ An) của nhà đầu tư Summit Optical Investment Limited.

Mục tiêu dự án là Sản xuất linh kiện điện tử (bao gồm: Sản xuất, gia công Thấu kính thủy tinh, thấu kính nhựa, mô-đun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô, lidar, màn hình head-up display (HUD), đèn pha thông minh, thiết bị kiểm tra quang điện quang và các thiết bị điện tử khác…)

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 42,8 ha, tại Lô B-2-1 và B-2-2, KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Nghi Đồng, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.591,3 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD)

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đến ngày 28/2/2067.

Được biết, Summit Optical Investment Limited có trụ sở tại phòng 2304-5, tầng 23, Tòa nhà Hengyi, 5 Queen's Road Central, Hồng Kông. Ông YE, LIAONING (SN 1965 - Trung Quốc) làm người đại diện pháp luật.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay (tính cả dự án này), tỉnh Nghệ An đã thu hút được gần 1,3 tỷ USD vốn FDI và hiện đang đứng thứ 8/63 tỉnh, thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn