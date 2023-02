Cô gái bị tài xế xe ôm cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào người, nhưng biết nguyên nhân lại 'chẳng ai bênh'

Cụ thể, sự việc được camera an ninh ghi lại tại một con ngõ khá nhiều người qua lại. Theo diễn biến trong clip, cô gái và tài xế xe ôm trung tuổi đang lời qua tiếng lại với nhau về vấn đề tiền bạc. Trong khi cô gái liên tục lùi về phía sau thì nam tài xế càng hung hãn tiến tới, chỉ tay vào mặt cô gái, hỏi: "Có trả tiền không?".

Cô này cũng lớn tiếng quát lại: "Không có tiền, chú làm gì vậy? Con trả tiền rồi".

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, nam tài xế bừng bừng tức giận, sẵn trên tay đang cầm mũ bảo hiểm liền đánh mạnh vào người cô gái. Sau cú đánh, người đàn ông bực tức quay người, rời đi.

Những tưởng cô gái là nạn nhân bị hành hung sẽ được bênh vực nhưng sự việc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội lại gây tranh cãi lớn vì nguyên nhân phía sau. Theo người chia sẻ đoạn clip, nguyên nhân là vì cô gái đặt sai địa chỉ làm bác tài phải đi thêm một đoạn đường. Do đó, bác tài xế đã xin thêm 10.000 đồng nhưng cô gái nhất quyết không cho. Cả hai bên không ai chịu nhường ai nên mới xảy ra tranh cãi và dẫn đến sự việc như trong clip ghi lại.

Dù clip và nguyên nhân sự việc vẫn chưa được kiểm chứng nhưng lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Dân tình nổ ra nhiều luồng tranh cãi. Có người thương cô gái trẻ bị bác tài xế đánh mạnh bằng mũ bảo hiểm. Nghe âm thanh cú đánh chắc hẳn rất đau.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng không thể bênh nổi vì cô gái là người sai trước. Tài xế xe ôm công nghệ đi làm vất vả, đội nắng mưa, hơn nữa bác trong clip còn khá lớn tuổi nhưng chỉ vì cô gái đặt sai chỗ nên mới phải đi thêm. Không tips thêm thì thôi còn kì kèo.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Nghe boong 1 cái cảm giác thiếu điều muốn mất trí nhớ luôn. Nhưng bạn nữ nguyên nhân từ đầu thì là bạn nữ sai, mình không bênh",

"Theo lý thì bạn nữ kia sai lè rồi còn gì, đặt sai chỗ người ta phải đi thêm, không tips cho tài xế thì thôi còn đôi co, kì kèo. Phải tôi, tôi cho đến đúng chỗ đã đặt rồi tự mà đi bộ nhé",

"Người ta vất vả ngoài đường. Mình ngồi nhà có mỗi đặt ship thôi cũng đặt sai. Ông chú kia bực cũng phải thôi. Đặt sai thì phải đền cho người ta quãng đường và thời gian để người ta đi đến đúng chỗ cho mình là đúng rồi",

"Thấy cũng tội nhưng mà không hề oan… rút kinh nghiệm nha cô gái",

"Chú đó làm dịch vụ mà nóng tính là sai rồi nhưng mà cô này cũng vậy, muốn ăn gian người ta",...

Được biết, sự việc xảy ra từ ngày 11/2 nhưng mới đây vừa xuất hiện trên mạng xã hội và gây xôn xao bàn tán.

