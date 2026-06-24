Cô gái 27 tuổi đột quỵ

Bệnh nhân V.P.T. (27 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu sau khi bất ngờ ngất xỉu trong lúc làm việc.

Ngất đột ngột tại nơi làm việc

Khi nhập viện, nữ bệnh nhân trong tình trạng đáp ứng chậm, mất ngôn ngữ. Trước đó, người bệnh đã được theo dõi đột quỵ não tại một bệnh viện đa khoa tại khu vực.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám và chụp CT sọ não. Kết quả cho thấy động mạch thân nền - mạch máu quan trọng nuôi dưỡng thân não - bị tắc trên đoạn dài khoảng 8 mm.

Ths.BS Giáp Hùng Mạnh thực hiện can thiệp tái thông động mạch thân nền.

Bệnh nhân lập tức được chuyển thẳng tới phòng can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Hình ảnh chụp mạch ghi nhận động mạch thân nền tắc hoàn toàn ngay sau vị trí hợp lưu của hai động mạch đốt sống, đồng thời động mạch đốt sống trái cũng bị tắc.

Đánh giá đây là ca đột quỵ đặc biệt nguy kịch, ê-kíp do ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy, phụ trách đã khẩn trương thực hiện can thiệp nội mạch lấy huyết khối cấp cứu.

Các bác sĩ đã hút thành công cục máu đông chỉ sau một lần can thiệp, tái thông hoàn toàn động mạch thân nền, khôi phục dòng máu lên não. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, giao tiếp bình thường và không để lại di chứng yếu liệt vận động.

Thể đột quỵ có thể cướp đi tính mạng chỉ trong thời gian ngắn

Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, tắc động mạch thân nền là một trong những thể đột quỵ thiếu máu não cấp nguy hiểm nhất.

Động mạch thân nền nằm ở nền sọ, có nhiệm vụ cung cấp máu cho thân não, tiểu não và nhiều trung tâm sống còn của cơ thể. Đây là khu vực kiểm soát các chức năng quan trọng như hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim, ý thức, vận động, nuốt, nói và giữ thăng bằng.

Người bệnh được phục hồi vận động.

"Khi động mạch thân nền bị tắc hoàn toàn, não bộ rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Người bệnh có thể đột ngột xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, nói khó, nuốt khó, yếu hoặc liệt tứ chi, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí ngừng tim, ngừng thở. Nếu không được cấp cứu và tái thông mạch máu kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 90%", bác sĩ Mạnh cho biết.

Ông nhấn mạnh thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị đột quỵ do tắc động mạch thân nền. Đặc biệt, trường hợp xảy ra ở bệnh nhân mới 27 tuổi là rất hiếm gặp.

"Thành công của ca can thiệp không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn giúp bảo tồn chức năng thần kinh, tránh được các di chứng tàn phế nặng nề, duy trì khả năng lao động và chất lượng cuộc sống trong tương lai", vị chuyên gia nói.

Theo bác sĩ Mạnh, một trong những khó khăn lớn nhất là các triệu chứng ban đầu của tắc động mạch thân nền thường không điển hình.

Ở giai đoạn sớm, khi mạch máu chưa tắc hoàn toàn, người bệnh có thể chỉ xuất hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đi đứng loạng choạng. Những biểu hiện này rất giống rối loạn tiền đình, khiến nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm và bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị.

Khi bệnh tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như nói khó, nói đớ, nuốt khó, tê yếu tay chân, rối loạn ý thức hoặc hôn mê. Lúc này việc điều trị trở nên khó khăn hơn và nguy cơ tử vong cũng tăng cao.

Vị chuyên gia cảnh báo đột quỵ không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Việc nhận biết sớm triệu chứng, cấp cứu đúng cách và tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại như lấy huyết khối bằng đường nội mạch là yếu tố quyết định giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và mang lại cơ hội phục hồi tốt nhất cho người bệnh.

Tác giả: Phương Anh

Ảnh: BVCC.

Nguồn tin: znews.vn