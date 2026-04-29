Cô bé mồ côi cả cha mẹ năm 3 tuổi Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tân hoa hậu Nguyễn Khuê Thu - Ảnh: BTC

Đêm chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 diễn ra tối 28-4 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Các thí sinh đã trải qua ba phần thi: Trình diễn Áo dài, Trang phục Dạ hội và Tài năng.

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc, Nguyễn Khuê Thu (đến từ Bắc Ninh) đã chính thức đăng quang ngôi vị hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026.

Từ cô bé mồ côi đến vương miện hoa hậu của Nguyễn Khuê Thu

Nguyễn Khuê Thu gây ấn tượng với chiều cao 1m70, khả năng ngoại ngữ (thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung) cùng phong thái tự tin, tư duy sắc bén qua phần trả lời câu hỏi ứng xử.

Trong phần thi ứng xử, Khuê Thu nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: "Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?".

Nguyễn Khuê Thu đã trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: "Theo tôi, người phụ nữ hiện đại cần ba giá trị cốt lõi: bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương.

Bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình.

Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

Và trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc, biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.

Tôi tin rằng, khi một người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững".

Top 5 hoa hậu và á hậu cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 - Ảnh: BTC

Ngoài nhan sắc và sự trí tuệ, Nguyễn Khuê Thu còn gây ấn tượng bởi nghị lực sống khi là trẻ mồ côi từ năm 3 tuổi, được người thân nuôi dưỡng. Hiện tại cô là phiên dịch viên tiếng Trung, doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp.

"Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân đã luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực", Nguyễn Khuê Thu chia sẻ sau khoảnh khắc đăng quang.

Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, ban tổ chức trao 4 vương miện á hậu và các giải thưởng phụ. Á hậu 1: Trịnh Thị Thu Bình, sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026 (dự kiến tổ chức tháng 10 tại Sri Lanka). Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến, Á hậu 3 là Nguyễn Phương Thu, Á hậu 4 là Kim Thị Phương Anh. Ngoài ra, cuộc thi còn trao các giải thưởng phụ nhằm tôn vinh những thế mạnh riêng biệt của thí sinh. Người đẹp Tri thức: Nguyễn Khuê Thu Người đẹp Hình thể: Hà Nguyễn Ngọc Ánh Người đẹp Tài năng: Nguyễn Thị Hồng Mến Người đẹp Trình diễn: Nguyễn Phương Thu Người đẹp Gương mặt khả ái: Trịnh Thị Thu Bình Người đẹp Truyền thông: Bùi Lan Anh.

Tác giả: Thúy Hương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ