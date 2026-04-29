Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong tại Hang Hỏa Tiễn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Văn Thành - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và lãnh đạo các xã, phường, thân nhân gia đình 33 liệt sĩ TNXP hi sinh tại Hang Hỏa Tiễn; đại diện lực lượng TNXP, công nhân đường sắt tham gia hoạt động tại khu vực Hoàng Mai qua các thời kỳ.

Các đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ TNXP

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ TNXP

Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các liệt sĩ TNXP trong sự kiện Hang Hỏa Tiễn ngày 28/4/1966

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ và tưởng niệm các liệt sĩ TNXP

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Nghệ An, Hoàng Mai là “yết hầu” hội tụ, kết nối các huyết mạch giao thông quan trọng đường bộ, đường sắt, đường thủy vào Nam ra Bắc. Đây cũng là vùng núi đá vôi tốt, trữ lượng lớn có thể khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ cho việc san lấp, hàn gắn các tuyến đường trong thời chiến. Với lợi thế về giao thông thủy, bộ và sản xuất nguyên liệu, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Hoàng Mai được đánh giá là một vị trí quan trọng trong công tác chi viện cho chiến trường Miền Nam nên được tăng cường các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, TNXP để quyết tâm bảo vệ huyết mạch này.

Màn Khai từ “Linh thiêng Việt Nam” do NSƯT Minh Tâm cùng hợp xướng ca múa từ Trung tâm nghệ thuật truyền thống, Đoàn Văn công Quân khu 4 và học sinh Trường THPT Hoàng Mai biểu diễn

Những địa danh như ga Hoàng Mai, cầu Hoàng Mai, cầu Rí, mỏ đá Hoàng Mai, khe Dũ đã trở thành “túi bom” của đế quốc Mỹ, nhiều đường sá, cầu cống bị san bằng, hố bom chồng lên hố bom. Trước yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, ngày 27/4/1965, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập đơn vị C271 đội 27 “ba sẵn sàng” gồm 150 đồng chí, chuyển giao cho Tổng cục Đường sắt để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch và sản xuất nguyên liệu đá đáp ứng kịp thời cho công tác bảo đảm giao thông khu vực Thanh Hóa - Vinh, đặc biệt tập trung tăng cường cho mặt trận Hoàng Mai.

Thân nhân các liệt sỹ tham dự buổi lễ

Trong đó, Tổ 4 đơn vị C271 có 36 đồng chí với nhiệm vụ khai thác đá để xây dựng đoạn đường vào ga Hoàng Mai và san lấp, sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố trên tuyến đường sắt khi bom Mỹ đánh phá, bảo vệ huyết mạch giao thông tại khu vực này. Họ là những thanh niên nhiệt huyết còn ở độ tuổi mười tám đôi mươi, xuất thân từ những vùng quê nghèo ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cuộc sống kham khổ, lao động nặng nhọc, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các anh chị đã luôn sẵn sàng cống hiến, vượt qua mưa bom, bão đạn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với một lý tưởng cao đẹp: “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ngày 28/4/1966, máy bay Mỹ đã bắn hỏa tiễn làm 33 chiến sỹ TNXP Tổ 4, đơn vị C271, đội 27 hy sinh khi đang trú ẩn trong Hang đá. Máu của các anh chị đã thấm vào lòng đất, kết thành lửa thiêng trong đá, dệt nên hùng thiêng sông núi. Kể từ đó, hang được mang tên Hang Hỏa Tiễn. Sự kiện hy sinh tại Hang Hỏa Tiễn đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá "Tất cả vì Miền Nam ruột thịt", " Vì độc lập tự do thống nhất đất nước", trở thành hồn thiêng sông núi.

Năm 2011, Cụm di tích Hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, gồm 3 hạng mục công trình: Hang Hỏa Tiễn, Nghĩa trang liệt sỹ đường sắt, Nhà Tưởng Niệm 33 liệt sỹ thanh niên xung phong - nơi hy sinh, an nghỉ và thờ tự 33 liệt sỹ TNXP đường sắt. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực thực hiện tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích để nơi đây xứng tầm là địa chỉ đỏ quan trọng trong đời sống tâm linh của Nhân dân Nghệ An và đồng bào cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, 60 năm đã đi qua, Hang Hỏa Tiễn và sự hy sinh của các anh, các chị đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ TNXP sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, với quyết tâm “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “đường chưa thông không tiếc máu xương”, đồng thời đã thắp sáng thêm động lực, ý chí, là nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ, động viên Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Thế hệ hôm nay luôn thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc tới 33 liệt sĩ TNXP và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc; bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với đất nước, cựu chiến binh, cựu TNXP, công nhân quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đã cống hiến xương máu, sức lực, tài năng trí tuệ, đã học tập, lao động và chiến đấu không ngừng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ thể hiện khát vọng lên đường và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ thời kỳ kháng chiến; tái hiện lời thề quyết tử và sự đồng lòng của cả dân tộc trước vận mệnh đất nước

Tự hào, tri ân quá khứ, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Phát huy truyền thống, trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu toàn diện, đáng tự hào. Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, thuần nông, Nghệ An đã xây dựng được một nền tảng kinh tế - xã hội ngày càng vững chắc trên tất cả các mặt.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Đời sống của nhân dân ở các vùng, miền được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, là minh chứng sống động cho việc vận dụng sáng tạo tinh thần của quá khứ vào công cuộc xây dựng hôm nay.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Nghệ An với cả thời cơ và thách thức đan xen. Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thương mại, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà sẽ phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng là quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho thân nhân 33 liệt sĩ TNXP tại Hang Hỏa Tiễn hy sinh ngày 28/4/1966 và các cựu TNXP Tổ 4, đơn vị C271

Bà Đặng Thị Doanh và bà Đặng Thị Toán, cựu TNXP Tổ 4, đơn vị C271, đội 27 - những nhân chứng lịch sử của sự kiện ngày 28/4 đau thương 60 năm chia sẻ về sự hy sinh của các TNXP tại Hang Hỏa Tiễn

Tại lễ kỷ niệm, Chương trình sử thi nghệ thuật với chủ đề “Lửa thiêng trong đá”, gồm ba chương: Chương I - “Ánh lửa từ trái tim”; Chương II - “Sống trong đá, thác hóa thân vào đá”; Chương III - “Bất tử với thời gian” đã làm sống lại một thời oanh liệt và sự hy sinh cao đẹp nhưng cũng hết sức bi thương của 33 chiến sỹ thuộc tổ 4, đội 27 đơn vị 271 TNXP.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn