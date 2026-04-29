Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 5 Đại sứ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định cho các tân Đại sứ - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 28-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm cho 5 Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

5 tân Đại sứ được bổ nhiệm

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Trịnh Minh Mạnh - Trưởng Ban Đào tạo đại học và sau đại học, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Cộng hòa dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan.

Bà Nguyễn Hương Trà - quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg và Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

Ông Doãn Khánh Tâm - Phó giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Bà Châu Mai Anh - Phó cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao - được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein.

Ông Nguyễn Thành Lê - Phó viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Cộng hòa Kazakhstan kiêm nhiệm Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Tajikistan và Georgia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi trao quyết định - Ảnh: TTXVN

Điểm tựa cho các doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm Đại sứ tại nước ngoài.

Đồng thời ông khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ trong quá trình công tác và cũng là vinh dự, trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại những địa bàn có vị trí rất quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, đối ngoại, do đó càng phải nhận thức sâu sắc trọng trách của mình, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm.

Từ đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới rất phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đối ngoại càng phải gắn chặt với tiến trình phát triển, đối ngoại phải mở đường cho phát triển.

Góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ được những nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng với quốc phòng, an ninh phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ các Đại sứ phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, giữ vững, làm sâu sắc thêm cục diện đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, nhất là các nước láng giềng, đối tác lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác, xử lý khéo léo các khác biệt, đồng thời kiên quyết bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Đối ngoại góp phần giữ nước từ khi chưa nguy, tạo dựng một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đưa ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ và phục vụ phát triển vào vị trí trung tâm, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển khoa học công nghệ và mở rộng thị trường.

Các cơ quan đại diện phải trở thành các "trạm ra đa" phát hiện cơ hội, là cầu nối với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đồng thời cũng là điểm tựa cho các doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các Đại sứ cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa bàn, xác định rõ thế mạnh, nhu cầu, cơ hội hợp tác, nguồn lực và kết quả phải chuyển từ hoạt động sang sản phẩm, từ tư duy quan hệ sang tạo ra giá trị phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phát huy sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước hòa bình, ổn định, đổi mới và có trách nhiệm...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ