Hòa Minzy rủ ‘người Việt mình thương nhau’, 40.000 khán giả hô vang ‘Tự hào là người Việt Nam’

Khoảng 40.000 khán giả dự chương trình Âm vang Tổ quốc - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội phối hợp thực hiện, diễn ra tối 28-4 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội; mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận Tự hào là người Việt Nam năm 2026.

Sự kiện chia làm hai phần. Phần đầu dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Phần II dài 60 phút dành riêng cho thế hệ trẻ. Chương trình khép lại bằng màn bắn pháo hoa mãn nhãn trên bầu trời thủ đô.

Quốc kỳ tung bay giữa biển người - Ảnh: PHÚC TÀI

Đã quá Việt Nam ơi ở Âm vang Tổ quốc

Người Việt mình thương nhau (nhạc sĩ Châu Đăng Khoa) do Hòa Minzy và Cẩm Ly trình bày là một trong những tiết mục gây chú ý tại chương trình.

Vài ngày qua, ca khúc gây tranh cãi trên mạng vì có câu "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được cho không đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghệ sĩ đã chủ động trao đổi với ban tổ chức chương trình xin phép đổi lời cho phù hợp với tính chất một "concert quốc gia".

Ra mắt hôm 23-4, ca khúc đạt hơn 2 triệu view; đây là lần đầu Người Việt mình thương nhau được giới thiệu trên một sân khấu hoành tráng như vậy.

Tại sân khấu Âm vang Tổ quốc, Hòa Minzy kêu gọi "người Việt mình thương nhau" nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả.

Ngoài Người Việt mình thương nhau song ca cùng Cẩm Ly, Hòa Minzy hát liên khúc Lá xanh cùng NSND Hà Thủy - Ảnh: PHÚC TÀI

Đức Phúc mang Phù Đổng Thiên Vương đến Âm vang Tổ quốc - Ảnh: PHÚC TÀI

Trước đó cùng sự bắt nhịp của MC Phí Linh, gần 40.000 khá giả hô vang "Tự hào là người Việt Nam" mở màn cho concert quốc gia Âm vang Tổ quốc.

Nối vào đó là hợp xướng cùng tên qua phần thể hiện của Tùng Dương, nhóm bè Du Ca cùng đoàn múa, như một bức tranh đại hợp xướng, tái hiện không khí hân hoan trong niềm vui mừng những sự kiện lớn của đất nước.

Ca sĩ cũng trở lại với chất giọng hào hùng, đậm chất epic và tự hào với ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai ở phần đầu và kết hợp với "Em bé chất" Xệ Xệ bài Có Bác trong tim ở phần hai của chương trình.

Tùng Dương cùng tiết mục đậm chất hào hùng - Ảnh: PHÚC TÀI

Liên khúc Tình em - Cô gái mở đường - Đường Trường Sơn xe anh qua - Ảnh: PHÚC TÀI

Dương Hoàng Yến với Tổ quốc trong ánh mặt trời - Ảnh: DANH KHANG

Trong khi đó Đức Phúc tái hiện lại một trong những ca khúc mang lại giải thưởng cao nhất tại Intervision 2025: Phù Đổng Thiên Vương.

Ca sĩ hát nốt cao chót vót, nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt của hàng chục ngàn khán giả trên sân.

Phạm Anh Khoa cũng khiến cả khán đài "nổ tung" với Lên đàng. Khán giả hòa giọng một trong những hành khúc kinh điển, hiệu triệu thanh niên Việt Nam.

Hồng Phi có một tiết mục solo gây chú ý với Đường chúng ta đi. Chất rock máu lửa của giọng ca chính ban nhạc Ngũ Cung đã mang đến hơi thở mới, "cháy" hơn cho ca khúc nhạc đỏ này.

Bạn Lê Thị Nga (24 tuổi, áo trắng đội khăn) có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) từ 16h chiều, rất mong chờ các tiết mục biểu diễn tại chương trình - Ảnh: PHÚC TÀI

Khán giả hào hứng hòa nhịp cùng Âm vang Tổ quốc - Ảnh: DANH KHANG

Âm nhạc tái hiện Việt Nam vừa làm thơ vừa đánh giặc

Gồm ba chương Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sử, Khát vọng Việt Nam, phần đầu Âm vang Tổ quốc tái hiện lại bước đường đấu tranh, giành độc lập của dân tộc.

Loạt nhạc phẩm cũ và mới cùng tạc nên chân dung Việt Nam kiêu hùng nhưng cũng đầy trữ tình, đi qua muôn trùng vây đến ngày độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước hôm nay.

Khởi nguyên, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Từ làng sen, Ví dặm, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc, Tình em, Cô gái mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Việt Nam tinh hoa, Việt Nam ngày nắng mới…

Màn diễu binh gây sốt của các lực lượng vũ trang - Ảnh: DANH KHANG

Khán giả cũng được chứng kiến màn diễu hành thực cảnh kết hợp biểu diễn Bình yên Tổ quốc, với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, cảnh sát cơ động, kỵ binh, quân nhạc và quân khuyển nghiệp vụ.

Khi khối kỵ binh và đội hình quân khuyển xuất hiện, khán giả đã đứng dậy vỗ tay, hướng điện thoại về phía sân khấu để ghi hình. Tiếng hò reo vang lên liên tục khi các đội hình di chuyển đồng bộ trong nhạc hành khúc và hiệu ứng ánh sáng.

Để rồi ca khúc Nối vòng tay lớn cất lên qua màn hòa giọng của Phương Thanh, Phạm Anh Khoa cùng 40.000 khán giả trên sân khép lại phần đầu mãn nhãn, đã tai và khí thế bừng bừng.

Gần về cuối chương trình khi ban nhạc Bức Tường trình diễn trời đổ mưa to - Ảnh: PHÚC TÀI

Dù vậy, các khán giả vẫn chìm đắm trong cơn mưa, như bài hát "Cơn mưa tháng 5" - Ảnh: PHÚC TÀI

Ở phần hai, đại hội nhạc rock nổi lửa ngay giữa sân Mỹ Đình khiến khán giả "mất ngủ" với loạt ca khúc sôi động khắc họa tinh thần tự do, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay.

Đó là Cung đàn mùa xuân, Hành khúc ngày và đêm, Đất nước trọn niềm vui, Gió bấc, Cao nguyên đá (Ngũ Cung) và Con đường không tên, Trên đỉnh gió, Đất Việt, Cơn mưa tháng 5, Đường đến ngày vinh quang (Bức Tường)…

Chương trình có sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa; hai ban nhạc rock Bức Tường, Ngũ Cung… Cùng các ca sĩ thính phòng: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Tác giả: ĐẬU DUNG - PHÚC TÀI - DANH KHANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ