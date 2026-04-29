Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sắp có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 28-4, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5 tới. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi Sanae trên cương vị Thủ tướng.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Chuyến đi diễn ra trong "Tuần lễ vàng", thời điểm diễn ra nhiều kỳ nghỉ lễ của xứ mặt trời mọc.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chia sẻ chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi các lãnh đạo mới của Việt Nam được bầu, thể hiện sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Việt - Nhật, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, mong muốn qua đó thiết lập quan hệ cá nhân mạnh mẽ với ban lãnh đạo mới, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất hơn nữa.

Theo phía Nhật Bản, dự kiến trong các cuộc gặp này, hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đề ra phương hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế như năng lượng, khoáng sản trọng điểm, khoa học và công nghệ.

Hôm 13-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Nhật Bản đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong các vấn đề khu vực và thế giới thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi Sanae đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực, là đối tác quan trọng trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản. Bà đồng thời khẳng định Nhật Bản coi trọng và đánh giá cao chính sách độc lập tự chủ, ủng hộ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo Đại sứ Ito Naoki, trong chuyến thăm lần này, nữ Thủ tướng Nhật Bản sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó bà sẽ nêu bật tầm nhìn mới của Tokyo về chính sách đối ngoại cũng như cập nhật FOIP.

"Bài phát biểu sẽ là thông điệp 'vàng' của Thủ tướng Takaichi Sanae mong muốn gửi đến Việt Nam, thể hiện sự đánh giá cao của Tokyo đối với vai trò và vị trí chiến lược của Hà Nội", ông Ito Naoki trả lời Tuổi Trẻ Online.

Đại sứ Nhật Bản giải thích FOIP ra đời cách đây 10 năm, mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong khu vực, thượng tôn luật pháp quốc tế, hướng tới hòa bình và ổn định. Sau một thập kỷ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho rằng đã đến lúc nên "cập nhật" lại chiến lược này để phù hợp hơn với tình hình thế giới.

"Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất rộng lớn, với ASEAN nằm ở vị trí trung tâm. Việc chọn Việt Nam, đất nước có tiếng nói ngày càng quan trọng trong ASEAN, làm nơi trình bày tầm nhìn mới cho FOIP chính là một thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam không chỉ trong ASEAN mà còn cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Đại sứ Ito Naoki lý giải.

Tác giả: Duy Linh

