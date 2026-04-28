Đạo diễn phim 'Dốc sương mù' sắp hầu tòa vì tạt chất bẩn vào nhà con nợ

Theo đó, ông Nguyễn Lê Minh (48 tuổi) và ông Trần Quốc Thắng (43 tuổi, tài xế) bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Lê Minh (còn được biết đến là đạo diễn Lê Minh), một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam, ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình…và thường được biết đến với cách tiếp cận điện ảnh sâu sắc, giàu tính giáo dục gia đình.

Có bản án của tòa vẫn không lấy được nợ

Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường bán cho các khách sạn, nơi tổ chức sự kiện.

Năm 2016, trong 1 lần tham gia sự kiện, bà Châu quen biết ông Lê Minh. Từ đó, hai bên thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Bà Châu giới thiệu các sự kiện cho ông Minh làm đạo diễn để kiếm thêm thu nhập, còn ông Minh cho bà Châu mượn tiền để mở rộng kinh doanh.

Từ năm 2018, bà Châu nhiều lần mượn tiền của ông Minh để nhập rượu về bán. Tổng số tiền ông Minh cho bà Châu mượn là 800 triệu đồng, không lấy lãi. Vào cuối năm 2021, sau dịch COVID-19, ông Minh không có việc làm, kinh tế gặp khó khăn nên đòi tiền bà Châu nhưng bà Châu không có tiền trả.

Sau nhiều lần không đòi được tiền và là chỗ thân quen khó đòi nên tháng 5-2022, ông Minh nói dối bà Châu là số tiền mà ông Minh cho bà Châu mượn là tiền của ông Nguyễn Thanh Tùng (người quen của ông Minh). Cả ba gặp và thống nhất số tiền nợ là 750 triệu đồng. Sau đó, ông Minh nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ nhưng bà Châu không nghe, tìm đến nhà thì bà Châu tránh mặt.

Do bà Châu không trả nợ nên ông Minh nói ông Tùng ủy quyền cho mình để khởi kiện bà Châu đến TAND TP.Bà Rịa. Ngày 26-1-2024, tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và yêu cầu bà Châu phải trả 730 triệu cho ông Tùng.

Tuy nhiên, Chi cục thi hành án TP.Bà Rịa xác định bà Châu không có tài sản tại địa phương và không thực tế cư trú tại địa phương nên đã ủy thác việc thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ) nơi bà Châu sinh sống.

Tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, bà Châu cam kết sẽ trả nợ cho ông Minh nhưng sau đó bà Châu vẫn không trả.

Tạt sơn, mắm tép vào nhà 'con nợ' vì tức giận

Chiều 4-9-2024, ông Minh nhắn tin cho ông Trần Quốc Thắng (tài xế của ông Minh) mua 1 hộp sơn nhưng không thấy ông Thắng trả lời nên ông Minh tự đi mua 1 hộp sơn đỏ và lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi nilong. Khoảng 17g cùng ngày, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà Châu, trên đường đi ông Minh không nói cho ông Thắng biết lý do đến nhà bà Châu.

Khoảng 17h45, bà Châu đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép.

Qua kiểm tra camera an ninh, bà Châu phát hiện hai đối tượng đi xe máy đã ném các túi chứa chất bẩn vào nhà mình nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, bà Châu cho biết không có mâu thuẫn gì với ai, tuy nhiên bà có nghi ngờ người tạt chất bẩn là ông Minh vì bà còn nợ tiền ông Minh.

Làm việc với công an, ông Minh và ông Thắng thừa nhận hành vi ném chất bẩn vào nhà bà Châu vì tức giận do nhiều lần đòi tiền bà Châu không trả.

Kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, trước và sau khi thực hiện việc tạt sơn và mắm tép, ông Minh không có tin nhắn, cuộc gọi đe dọa bà Châu.

Theo hồ sơ, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP, thuộc UBND TP.HCM cho rằng các tài sản bị ném chất bẩn nhưng đã tiến hành vệ sinh, không bị hư hại nên không đủ cơ sở để hội đồng xem xét định giá.

UBND phường 13, quận Tân Bình (cũ) cho biết qua phối hợp với công an phường và tổng hợp ý kiến tại buổi lấy ý kiến nhân dân tại khu phố 13, vụ việc tạt sơn và mắm tép xảy ra ngày 4-9-2024 có gây mất an ninh trật tự nhưng không nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự ổn định, không ảnh hưởng xấu gây bức xúc dư luận xã hội.

Về phần dân sự, bà Châu có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường đối với ông Minh và ông Thắng.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ