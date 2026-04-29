Trúng Vietlott hơn 91 tỉ đồng, nam doanh nhân báo ngay cho vợ

Ông Đ.T. nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 với giá trị hơn 91 tỉ đồng - Ảnh: CTV

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết ngày 28-4 đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01333 cho ông Đ.T., hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Ninh Bình.

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng thuộc về ông Đ.T., thuê bao MobiFone mua vé qua kênh điện thoại.

Giá trị giải thưởng ông Đ.T. nhận được là 91.889.389.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Ông Đ.T. cho biết nhiều năm nay duy trì thói quen mua vé số Vietlott khoảng 5 vé/ngày như một hình thức giải trí.

Ông thường mua vé số Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35 - những sản phẩm có giải thưởng lớn, cách chơi đơn giản.

Theo ông, với mỗi sản phẩm, ông đều tự chọn các bộ số riêng và duy trì mua trong thời gian dài. Đây là những con số mang ý nghĩa may mắn với bản thân và gia đình.

Kể lại thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Đ.T. cho hay khi đó đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng giải. Ban đầu ông rất bất ngờ và chưa tin đây là sự thật.

Ngay sau đó, ông thông báo luôn cho vợ. Tuy nhiên cả hai vợ chồng vẫn kiểm tra, đối chiếu lại thông tin. Chỉ sau khi xác nhận kỹ, vợ chồng ông mới tin mình đã trở thành chủ nhân giải Jackpot hơn 91 tỉ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T. cho biết sẽ tiếp tục đầu tư kinh doanh, đồng thời dành một phần tiền để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tích lũy cho cuộc sống lâu dài.

Theo quy định, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Với giải thưởng này, số thuế ông Đ.T. phải nộp là hơn 9,1 tỉ đồng, được khấu trừ ngay khi nhận giải và nộp vào ngân sách tỉnh Ninh Bình.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ