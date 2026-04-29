Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, các nhân viên y tế phát hiện một bé gái khoảng 10 ngày tuổi tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Thời điểm được tìm thấy, bé được đặt trong một làn nhựa, bên cạnh có quần áo sơ sinh, sữa, thuốc, một tờ giấy ghi ngày sinh 17/4/2026 cùng số tiền 1 triệu đồng.

Bé gái sơ bị bỏ rơi tại bệnh viện ở Nghệ An.

Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định và không có dấu hiệu dị tật bẩm sinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với bệnh viện lập hồ sơ vụ việc theo quy định, đồng thời phát thông báo tìm kiếm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Hiện cháu bé đang được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chăm sóc tạm thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết về y tế và dinh dưỡng.

Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Phú, trong thời hạn 7 ngày, từ ngày 28/4 đến hết ngày 4/5/2026, nếu cha mẹ hoặc người thân của cháu bé đến liên hệ, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành. Sau thời gian này, nếu không có người thân đến nhận, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy trình bảo trợ xã hội đối với trẻ bị bỏ rơi.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn