Nữ NSƯT biến mất khỏi showbiz Việt 20 năm giờ sống trong biệt thự 4.000m2, hoa ngập lối đẹp như cổ tích

NSƯT Lê Vi sinh năm 1968 tại Hà Nội, là "đóa hoa" út trong gia đình nghệ thuật danh giá nhất nhì Việt Nam: con gái của NSND Trần Tiến - NSƯT Lê Mai và là em gái của NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh. Chị được công chúng nhớ đến với vẻ đẹp đài các, thanh tú đặc trưng của người con gái Hà thành xưa.