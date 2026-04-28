Nghệ An: Hội nghị góp ý Đề án tinh gọn các hội quần chúng

Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng đề án cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các hội quần chúng cấp tỉnh.

Theo đó, việc sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng gắn với đổi mới phương thức hoạt động là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương này đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa qua nhiều kết luận quan trọng, cũng như chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng đề án phát biểu tại hội nghị.

Tại Nghệ An, hiện có 18 hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Do vậy, việc xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng tại Nghệ An được xác định là nhiệm vụ tất yếu, có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Đề án không chỉ nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động của các hội hiện nay, mà còn tạo nền tảng để các hội phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Thế Thắng – Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Thực tế cho thấy, sau ngày 1/7/2025, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở vẫn chưa đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 121 xã, phường chưa thực hiện việc hợp nhất, thành lập các hội quần chúng theo mô hình mới, ảnh hưởng đến tính thống nhất và hiệu quả hoạt động.

Đối với 9 xã không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính như Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh, Châu Bình, các tổ chức hội vẫn duy trì hoạt động nhưng chưa được kiện toàn nhân sự do biến động cán bộ.

Về tổ chức Đảng trong các hội, đến cuối năm 2025, 18 hội quần chúng cấp tỉnh được chia thành 3 nhóm sinh hoạt đảng khác nhau, tùy theo số lượng đảng viên và điều kiện thực tế. Một số hội có ít đảng viên sinh hoạt ghép theo lĩnh vực chuyên môn; một số đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú; số còn lại sinh hoạt tại các chi bộ đã được thành lập, kiện toàn.

Về nhân sự, các hội cấp tỉnh có 143 người đang làm việc, trong đó có 92 biên chế (79 người trong số này được giao chính thức), 31 cán bộ hưu trí giữ chức danh lãnh đạo và 8 lao động hợp đồng. Có 7 hội có trụ sở làm việc riêng. Tổng kinh phí hoạt động năm 2024 là hơn 44,4 tỷ đồng, năm 2025 dự kiến hơn 44,9 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ chi quản lý hành chính và các hoạt động sự nghiệp.

Về phương án sắp xếp, đối với cấp tỉnh, Đề án xác định chỉ sáp nhập, tinh gọn 18 Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, Hội Làm vườn tỉnh và Hội Châm cứu tỉnh sẽ được sáp nhập vào Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, qua đó giảm còn 16 hội. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đối với những hội Trung ương có tổ chức tại địa phương nhưng chưa thuộc các Liên hiệp hội, trên cơ sở vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đối với cấp xã, việc thành lập các Hội sẽ do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định căn cứ theo nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cơ bản đồng tình với dự thảo đề án, cho rằng việc sắp xếp là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Đại diện Hội Làm vườn Nghệ An, ông Nguyễn Thế Thắng – Chủ tịch Hội cho biết, dù ban đầu còn băn khoăn, song qua nghiên cứu đề án, hội cơ bản đồng thuận. Tuy nhiên, với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, hội đề nghị được giữ tên gọi để đảm bảo tính kế thừa và thuận lợi trong hoạt động theo hệ thống dọc.

Đại diện Hội Châm cứu bày tỏ sự đồng tình với chủ trương chung, đồng thời đánh giá cao việc MTTQ tỉnh đã trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội trước khi xây dựng đề án.

Một số ý kiến khác đề xuất cần linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt Đảng: với những hội có đông đảng viên, hoạt động hiệu quả thì nên duy trì tổ chức đảng độc lập; với các hội nhỏ có thể chuyển sinh hoạt về nơi cư trú để thuận lợi trong quản lý.

Đại diện Hội Người cao tuổi đề nghị cần rà soát lại số lượng hội viên, tránh tình trạng một người tham gia nhiều hội, gây trùng lặp, chồng chéo.

Trong khi đó, đại diện Hội Nhà báo Nghệ An bà Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động hội, đồng thời đề nghị có cơ chế linh hoạt trong sử dụng nhân sự, không làm tăng biên chế nhưng cần quan tâm cơ chế đặt hàng nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt Đảng tập trung cũng được cho là cần thiết để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của các hội quần chúng đối với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời khẳng định, việc xây dựng Đề án là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, giảm đầu mối trung gian, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của các hội trong tập hợp hội viên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc khẩn trương tiếp thu, rà soát, hoàn thiện Đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tại phiên làm việc ngày 12/5 tới.

Đối với các hội quần chúng, ông Hùng yêu cầu sớm rà soát, thống kê chính xác số lượng hội viên, tránh trùng lặp giữa các tổ chức như cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ… Cùng với việc sắp xếp ở cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở triển khai đồng bộ, bảo đảm phù hợp yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hội viên.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn