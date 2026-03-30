Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Tối 29/3, đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 đã khép lại tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với chiến thắng cao nhất thuộc về thí sinh Phan Phương Oanh. Cô chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện cao quý “Trân Hoa Tứ Quý - The Blooms of Four Seasons” và sẽ chinh chiến tại Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.

Phan Phương Oanh đăng quang ngôi vị Hoa hậu ở tuổi 23. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo hình thể 83-61-92 cm. Trước khi chạm tay vào vương miện, Phương Oanh từng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có kinh nghiệm dày dặn khi lọt Top 10 cùng danh hiệu "Người đẹp Biển" tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Suốt hành trình Miss World Vietnam 2025, người đẹp Hà Nội luôn giữ phong độ ổn định khi liên tục lọt Top các phần thi phụ như: Head to Head Challenge, Queen Talk (Top 4), Người đẹp Thời trang (Top 5).

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như. Cô năm nay 22 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP.HCM. Khánh Như cao 1,68 m, từng đạt danh hiệu Quán quân Én Vàng UEF 2024 và Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Danh hiệu Á hậu 2 gọi tên Trương Tâm Như. Cả ba cô gái trong Top 3 đều được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tư duy nhạy bén trong đêm chung kết.

Trước khi công bố kết quả chung cuộc, Top 3 đã cùng trải qua phần trả lời câu hỏi chung từ đương kim Miss World Opal Suchata: "Miss World năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Nếu trở thành đại diện dự thi cuộc thi này, bạn sẽ nói gì với thế giới về quê hương Việt Nam thân yêu của mình?".

Phan Phương Oanh đã ghi điểm tuyệt đối với câu trả lời đầy nhân văn và tầm vóc: "Nếu có cơ hội, tôi muốn nói về sự đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Tôi muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi phong cảnh rực rỡ mà còn đẹp từ những điều giản đơn, chẳng hạn như một nụ cười hay một sự giúp đỡ". Cô cũng khéo léo nhắc lại sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong cơn bão khốc liệt năm 2025 tại miền Bắc và miền Trung, đồng thời khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu "Net Zero" để bảo vệ hành tinh. Câu trả lời kết thúc bằng thông điệp ý nghĩa: "Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để kết nối".

Đêm thi cũng vinh danh các thí sinh xuất sắc ở những hạng mục phụ, gồm: danh hiệu Người đẹp Cống hiến thuộc về Phùng Thị Diệu Linh; Người đẹp Ngoại giao gọi tên Nguyễn Đỗ Vũ Yến; Người đẹp Truyền cảm hứng được trao cho Nguyễn Đặng Khả Trâm; Người đẹp Sáng tạo thuộc về Nguyễn Hà Ngọc Minh; và danh hiệu Người đẹp Áo dài được trao cho Võ Đoàn Bảo Hà.

Trước khi chuyển giao vương miện, đương kim Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên đã thực hiện màn Final Walk đầy cảm xúc. Đứng trên sân khấu, Ý Nhi nghẹn ngào nhìn lại hành trình 3 năm đương nhiệm: "Chiếc vương miện không chỉ là danh hiệu mà nó đã mở ra cánh cửa, hành trình, sứ mệnh mới... Sắc đẹp chỉ có giá trị khi mang đến những điều tích cực cho cộng đồng". Cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và ê-kíp đã luôn đồng hành để cô hoàn thành vai trò của mình.

Bà Julia Morley trao quyền đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 73 cho Việt Nam.

Đêm chung kết mở màn bùng nổ với tiết mục đồng diễn của 47 thí sinh cùng Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên trên nền nhạc ca khúc "Trót say" của Hera Ngọc Hằng. Các thí sinh lần lượt trình diễn các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ lụa và thổ cẩm Việt Nam.

Một điểm đặc biệt của chương trình là phần đồng diễn áo tắm với tông màu xanh và hồng pastel. Thay vì catwalk theo nhóm như các cuộc thi khác, các thí sinh đã thực hiện màn nhảy đồng diễn năng động. Tiếp đó, Hoa hậu Quế Anh đã mở màn tiết mục trình diễn trang phục dạ hội với ca khúc "The Only You", tạo không gian cho Top 10 khoe vẻ đẹp yêu kiều, sang trọng.

Sự kiện còn có sự hiện diện của bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World. Bà nhấn mạnh: "Vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn nằm bên trong. Đó là tinh thần Miss World luôn duy trì". Đêm Chung kết đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn cho tân Hoa hậu Phan Phương Oanh.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VOV