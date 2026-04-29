Việt Nam chia buồn vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ Indonesia làm việc tại hiện trường vụ va chạm tàu vào ngày 28-4 - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Bekasi, thủ đô Jakarta, Indonesia tối 27-4 đã khiến nhiều người thương vong, ngày 28-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto.

Theo Hãng tin Reuters, vụ va chạm giữa tàu chở khách và một đoàn tàu đường dài xảy ra vào tối 27-4 đã khiến 15 người thiệt mạng và 88 người bị thương.

Ông Mohammad Syafii, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, cho biết tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều là phụ nữ, phần lớn bị mắc kẹt trong toa tàu do kim loại bị biến dạng.

Việc sơ tán đã hoàn tất, song công tác đưa các nạn nhân ra ngoài rất phức tạp.

Trước khi tách rời hai đoàn tàu, lực lượng cứu hộ đã dùng máy cắt kim loại để cắt toa tàu tiếp cận các nạn nhân.

Tổng thống Prabowo Subianto thông báo ông đã chỉ đạo xây dựng cầu vượt tại khu vực gần đường sắt xảy ra tai nạn và yêu cầu điều tra vụ việc. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng thừa nhận nhiều phần của hệ thống đường sắt chưa được bảo trì tốt.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Indonesia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thanh Hiền

